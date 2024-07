Ricardo Ahued ofrece apoyo a familia de Juan, comerciante atropellado en Lucio

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil pidió a los familiares del señor Juan Olvera, quien perdió la vida el pasado 4 de julio al ser atropellado por una maquinaria con la que se realiza la obra en la calle de Lucio esquina con Abasolo, a acercarse a él en el Palacio Municipal para atender sus demandas.

Lo anterior, luego de que seres queridos expresaran que no han recibido ningún tipo de apoyo por parte de la empresa encargada de la obra ni de la autoridad municipal tras el accidente.

¿Qué dijo Ricardo Ahued Bardahuil sobre el fallecimiento del adulto mayor en la calle de Lucio?

"Que me vengan a ver por favor yo no tengo contacto con ellos, porque está obligada la empresa y la aseguradora pero yo puedo intervenir y me lo hacen, inclusive mañana mismo yo los puedo atender".

Según el edil, la empresa encargada de la obra tiene una póliza de seguro y debe hacerse cargo por el hecho que se suscitó.

"Tienen un seguro de la obra, del personal y de terceros y si hay algún tema que se tenga que agilizar nosotros intervenimos para que se haga justicia".

Por ello, insistió en que está en disposición de darles audiencia y también apoyarles con los gastos funerarios, "desde luego que sí y además sostener que tienen todo el apoyo para que se les haga justicia a los familiares que tristemente es difícil, pero tiene que hacerse cargo tanto la empresa como la aseguradora y de eso nos encargamos".

Sobre la obra de Lucio explicó que continúa y que tiene un avance importante pese a la lluvia, por lo que se espera sea concluida en breve.

"Va el avance a pesar de la lluvia, va en el tiempo real que está en el proceso constructivo, no tardará mucho en terminar y ya que se revise finalmente las condiciones de la obra, también calidad y garantías".

Apenas el sábado pasado, a diez días de que el comerciante perdiera la vida al ser atropellado, sus familiares exigieron avances y claridad en la investigación, así como indemnización de parte de la empresa constructora.

