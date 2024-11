"Espero no haberles fallado, hemos puesto el corazón": Ahued durante su último informe

"Creo y espero no haberles fallado. Hemos puesto el empeño, el alma, el corazón, nuestro carácter, nuestra humildad, pero sobre todo nuestra entereza y hemos batallado mucho", afirmó el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil durante su último informe de gobierno.

Ricardo Ahued Bardahuil durante su último informe de gobierno, ¿cuál fue su mensaje?

En su mensaje desde Palacio Municipal, enfatizó que desea dejar un legado en la vida de la administración pública, como gente de bien, no manchada, pues se debe a su familia.

"Así es que si usted tiene bien que me vaya el día 30 de aquí, tendrá un colaborador humilde, trabajador, pero además muy honesto y que la va a respetar, y seré leal al 100 por ciento, eso ténganlo por seguro", dijo frente a la Gobernadora electa Rocío Nahle García.

A su último informe llegaron líderes empresariales, políticos de distintos partidos, religiosos, de la sociedad civil, sus hijos y su esposa y en el parque Juárez parte un grupo seguía su mensaje a través de una pantalla.

Último informe de gobierno de Ricardo Ahued Bardahuil / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Con la presencia también del gobernador Cuitláhuac García Jiménez le agradeció el presupuesto invertido en Xalapa durante su administración y remarcó a la población xalapeña que le honra mucho que por segunda vez haya tenido el honor de estar con pasión y dedicación, sirviendo a Xalapa.

Te puede interesar: Gabinete de Rocío Nahle está completo: Ellos la acompañarán en su gobierno

"No le pago nada a la ciudadanía de Xalapa, con la paciencia, pero que me haya dado la oportunidad por segunda vez de estar aquí al frente (...) hemos batallado mucho, así que me siento muy contento de haberle servido y estar aquí presente".

Local Xalapa recibió una inversión histórica este sexenio: Ahued

Asimismo destacó el hecho de participar con una cabildo honorable, serio, amistoso, con quien en el dialogo y discusión llegaron a acuerdos y siempre encontraron soluciones.

Obra pública histórica; mil 500 calles intervenidas

Durante su tercer informe de Gobierno dijo que el 37 por ciento del presupuesto se aplicó en obra pública cuando a nivel nacional no llega al 9 por ciento.

“La dimensión de lo aplicado es histórico, en unidades de obra, pero también en recursos, la media nacional anda en el 9 por ciento si acaso del total del recurso que se asigna para administrar, nosotros estamos en el 37 por ciento del recurso se aplicó en obra pública”.

Destacó el apoyo del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y le externó: "gracias por lo que hizo en mi administraciones por Xalapa".

Leer más: Ricardo Ahued dejará de ser alcalde de Xalapa en diciembre

Con la presencia del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, Ricardo Ahued Bardahuil le agradeció el presupuesto invertido en Xalapa / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Dijo que aunque lo insultaron y criticaron, fueron mil 500 calles abiertas por obras, "era molesto pero se hizo", en total, expuso fueron 3 mil 300 acciones acumuladas que no tiene referente en el pasado.

“Nos criticaban porque teníamos muchas calles abiertas, había que hacerlo no quedaba de otra, fueron mil 500 calles abiertas y por eso nos insultaban, preferí el insulto, mil 500 calles nada más intervenidas y sí, considerábamos que era molesto, pero la obra se hizo y por eso se batieron récords en obra pública y hoy Xalapa tomó un ritmo muy diferente”.

También señaló que se cumplió con el gobierno de puertas abiertas con 30 mil audiencias de los lunes donde participaba todo el cabildo xalapeño.

"En los tres años fuimos 100 por ciento de aprobación por unanimidad de este cabildo que ha honrado Xalapa y no votaron por votar, se discutía, se dialogaba y Xalapa caminó porque teníamos coordinación, son orgullo de los partidos que representan", dijo a los ediles.

Último informe de gobierno de Ricardo Ahued Bardahuil en el Palacio Municipal / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Apoyos sociales

Señaló que través de la secretaría del Ayuntamiento se atendieron más de 13 mil peticiones ciudadanas que fueron canalizadas a las áreas correspondientes y se proporcionó asesoría a más de 10 mil personas en el módulo de información.

“Fue fundamental la coordinación entre el área jurídica, obras públicas, tesorería, sindicatura y la comisión de Hacienda, así como la oficina de presidencia, se expidieron más de 10 mil constancias a jefas y jefes de manzana, se llevaron a cabo más de 100 asambleas para elegir nuevos representantes y más de 2 mil cartillas del servicio militar”.

Expuso que desde atención ciudadana fueron entregados más de mil 700 apoyos económicos y en estos tres años se atendieron a más de 10 mil 200 personas para diversos trámites de solicitudes.

Asimismo, se otorgaron donativos a instituciones sin fines de lucro como el patronato de bomberos, Cruz Roja Mexicana, Ayúdame Hermano Tengo Cáncer, Banco de Alimentos entre otras.

Ricardo Ahued Bardahuil remarcó a la población que le honra mucho que por segunda vez haya tenido el honor de estar con pasión y dedicación, sirviendo a Xalapa / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Seguridad

El alcalde de Xalapa destacó que se capacitó a más de 40 elementos de seguridad ciudadana, se construyeron más de 560 redes vecinales que se suman a las acumuladas en los años anteriores.

“Se instalaron más de 400 alarmas sumando casi mil en tres años, alarmas vecinales distribuidas en todas las colonias de Xalapa".

Rocío Nahle García durante el último informe de gobierno de Ricardo Ahued Bardahuil / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Aunado a ello, hubo más de 200 asesorías en materia de derechos humanos, atención prehospitalaria, seguridad preventiva, prevención a la violencia de género.

Se recuperaron más de 20 espacios públicos, se atendieron más de 500 solicitudes ciudadanas y se instalaron 25 cámaras en patrullas y se videograba el actuar de la policía en todo momento, así como 50 cámaras de solapa para cumplir con los estándares de derechos humanos.

Mantente informado de este y más temas en nuestro canal de YouTube ⬇️