"El dolor es el mismo": Ricardo Ahued tras reunión con familiares de personas desaparecidas

Tras el primer acercamiento que tuvo el alcalde de Xalapa Ricardo Ahued Bardahuil, ya como futuro secretario de Gobierno en la próxima administración que será encabezada por Rocío Nahle García, con familiares de personas desaparecidas, afirmó que en el dolor que sufren es generalizado por lo que no habrá distinción ni colectivo de primera y de segunda.

A la salida de la reunión que sostuvieron este martes, 20 de agosto, donde los integrantes de los colectivos plantearon sus demandas y necesidades, el aún presidente municipal señaló que lo que piden las familias es un tema de seres humanos y de gobierno por lo que se debe atenderles igual.

"Aquí no hay de primer y segundo, el dolor es el mismo y las está haciendo pedazos viviendo en este momento con el dolor intenso que tiene una familia".

¿Qué dijo Ricardo Ahued sobre el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda?

Sobre los futuros nombramientos de titulares en áreas como la Comisión Estatal de Búsqueda, sostuvo que se tendrá que llegar a acuerdos para que se lleven a cabo de acuerdo con las capacidades de cada persona.

"Estaremos atentos a dar seguimiento, tanto puntual como legal como sensible y que sea quien tenga la capacidad de poder atender al ritmo que nos piden y con las condiciones de cariño y de respeto sobre todo. Si no hay capacidad, profesionalismo, pero aparte, si no tenemos sensibilidad humana, no creo que pueda funcionar".

Admitió que es un tema muy sensible y adelantó que habrá una reunión también de los colectivos de familiares de personas desaparecidas con la gobernadora electa Rocío Nahle García.

"Yo les dije que hay la intención por la instrucción de la gobernadora que nos acercáramos para hacer una cita posterior antes o después de tomar como su agenda de los colectivos que vienen de todo el estado, se tenga que hacer y vamos a trabajar con seriedad, con transparencia, con el alma, pero con la mano en la ley para que ellas se sientan y ellos atendidos".

Subrayó que hay voluntad del futuro gobierno estatal de dar respuestas y disposición de la próxima mandataria estatal de reunirse con ellos, "ya lo ha tenido regionalmente, pero hoy, repito, me comenta que nos acerquemos para que posteriormente, como ellas ordenen y nos indiquen los colectivos, se reúnan antes o después para darle seguimiento y cumplir con las obligaciones de su gobierno y de la secretaría al mismo tiempo".

Insistió en que es un reto enorme y que requiere mucha sensibilidad, por lo que es importante darse a la tarea primero de ser "honestos" y después de tener la comprensión que requieren.

"De escuchar el dolor que sufren todas estas familias y estar a su nivel, a manera de atender con respeto y sin menoscabo del esfuerzo que se tenga que hacer las 24 horas. Seguramente y como yo les dije, nosotros vamos a necesitar de ustedes, ustedes van a requerir de que cumplamos con nuestra obligación y nos lo tienen que exigir".

¿Qué pasará con el Semefo en el panteón de Palo Verde?

Sobre el Servicio Médico Forense (Semefo) que se realizaría en el panteón Palo Verde y que finalmente fue suspendido por inconformidad de los vecinos, señaló que este podrá ser retomado.

"La obra se aprobó en Cabildo, se contrató inclusive la licitación, se tuvo que cancelar para no tener que devolver recursos y que no tuvieran subejercicio y tuviéramos alguna observación de la autoridad superior o inclusive del Orfis. Y entendieron bien, lo que hay que retomarlo con seriedad".

El edil xalapeño sostuvo que ahora se debe retomar el proyecto, el espacio, el terreno y la inversión dado que es importante tener el reconocimiento de los restos, "para que cada quien que vaya encontrando ahí algún resto que sea de algún familiar, pues ya tengan un poquito de paz, aunque el dolor va a seguir continuando".

Insistió en que aunque el proyecto se suspendió, ahora el próximo gobierno estatal con la Fiscalía General del Estado tendrán que revisar el recurso a invertir y el lugar.

"El problema no es tanto la parte económica, sino el espacio que no genere inquietudes o rechazos de la sociedad y que se tenga el espacio para que se cumpla con lo que quieren ellas en este laboratorio de identificación".