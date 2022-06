Ahued analizará aplicación de seguro para familias afectadas por lluvias, conoce la propuesta

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil no descartó la posibilidades de que exista un seguro de apoyo a xalapeños que tengan pérdidas derivado de las afectaciones por las lluvias en la ciudad.

En entrevista señaló que sería el siguiente año cuando se pueda aplicar, pero antes tendrá que revisarse y presupuestarse.

"Estamos revisando para hacer en el programa anual y el presupuesto el fondeo de un recurso que permita pagar esos gastos o esa inversión o ese seguro. Hoy cumplimos con los seguros que están ahí, de seguro de vida personal o de vehículos, el otro hay que evaluarlo bien".

¿Cómo funcionaría el seguro?

Y es que expuso que puede suceder que se pidan algunos requisitos con los que no cuente la población en vulnerabilidad y no se logre apoyarlos.

"Y donde hay más riesgo es donde no tienen título de propiedad o es un proceso dónde el terreno está a nombre de un tercero y cuando hay esto, el seguro dice es que no le puedo pagar los daños a alguien que no tiene un documento que avale que es su propiedad".

Por ello, expuso que se tiene que llegar a un acuerdo con los seguros para que el que tenga la posesión del asentamiento sea sujeto a este beneficio, lo que tendrá que revisarse.

"Habremos de checarlo me parece que es bueno porque también traería mitigación para los problemas de mucha gente, pero tenemos que revisar con las aseguradoras para que no exenten a familias que tienen alguna desgracia, que son las más vulnerables y un seguro que deje fuera a los más vulnerables, como que no sería tan seguro, pero lo vamos a revisar".

¿Cuántas obras tiene planeadas Ricardo Ahued?

Asimismo sobre la temporada de lluvias, expuso que esto no afectará la ejecución de la obra pública al recordar que este año son 200 acciones las que se tienen que realizar y que están en proceso.

"La obra no se puede detener porque además los problemas son momentáneos y las soluciones son permanentes, tanto tiempo la gente esperando que se hagan las obras de pavimentación, pues están contentos y aguantan las molestias siempre y cuando se resuelven problemas que tiene hasta 20 años y hay mucha comprensión y gratutud por parte de la sociedad".