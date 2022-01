Ricardo Exsome no descarta incorporarse al Gobierno Federal

Veracruz, Ver.-El excandidato de Morena a la presidencia municipal de Veracruz, Ricardo Exsome Zapata, no descarta que podría continuar su trayectoria política a nivel federal.

Esto luego de que ha recibido invitaciones para reunirse con los titulares de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SCT), Jorge Arganis; y de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier.

Local Acata Ricardo Exsome resolución del TRIFE

“Igual es para platicar no lo sé, con ellos había invitaciones en el pasado y bueno vamos a ver a donde nos lleva el camino”, dice.

En entrevista, menciona que continuará viendo por Veracruz ya sea desde un puesto político o desde la iniciativa privada.

“Pudiera ser el gobierno federal y si no la realidad es que tenemos mucho trabajo en las empresas, esa es otra opción, realmente seguir en la iniciativa privada como lo hemos hecho toda la vida”.

Exsome Zapata señala que en próximos días estaría defendiendo su situación.

“Yo no estoy buscando nada si me ofrecen algo que este interesante, lo pensaría. Mi trabajo lo tengo en las empresas que hicimos un stand by para estar en el tema de la política y creo que hicimos un buen trabajo y pues yo tengo mi trabajo y obligaciones en las empresas principalmente”, refiere el morenista.

Asegura no estar arrepentido de haber contendido a la alcaldía de Veracruz y dice sentirse satisfecho con los resultados obtenidos en las votaciones.

“No quisiera decir que nos robaron la elección, pero el trabajo de Morena contra una elección de Estado, con toda la fuerza del gobierno municipal trabajando para los candidatos para robarse la elección como lo hicieran en la interna para robarse la candidatura, contra eso fuimos y el resultado diría, no quisiera decir que ganamos porque los números que finalmente se validó no dice que somos ganadores, pero yo diría que ganamos y en el proceso se robaron la elección”

“Entonces arrepentido no, al contrario muy orgulloso de los resultados sobre todo contra quien fuimos”, sostiene.

El exdiputado federal desconoce si en el futuro buscará un puesto de elección popular pues hasta ahora en los que ha participado han sido por ofrecimientos e invitaciones, los ha evaluado y los ha aceptado.