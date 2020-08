Riesgoso transitar de Córdoba a Puebla; es donde hay más asaltos

CÓRDOBA, Ver.- Alrededor del 40% del transporte de carga están parados, son pocos los viajes y mal pagados los que llegan a realizar; independientemente del tema de la pandemia, este sector se sigue viendo lacerado por la inseguridad en las carreteras, el tramo Puebla-Veracruz sigue siendo uno de los más peligrosos, expone Lauro Rincón Hernández, delegado estatal de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas AC (AMOTAC).

Mencionó que el Covid-19 vino a dejar una crisis en todos los sectores y en el transporte el más “golpeado” es el turismo, camiones urbanos y taxistas, esto por la baja afluencia de pasajeros. “En ese sector está definitivamente la mayoría laborando en numero rojos, el combustible está al mismo precio, no hay subsidio por parte del gobierno o apoyos, prácticamente a todos los sectores de los tres niveles de gobierno los dejaron que se las arreglen como puedan”.

Refirió que sigue prevaleciendo en el estado de Puebla y Veracruz la inseguridad, pues los gobiernos de los tres niveles, federal, estatal y municipal, no han creado estrategias, no tienen la capacidad y el personal no es el adecuado para garantizar la protección a todos aquellos choferes que se dedican a llevar diversas mercancías o productos fuera del estado.

El transporte de carga ha bajado al menos un 40% debido a que está detenido, son pocos los viajes y mal remunerados, arriesgándose inclusive al robo de unidades o productos, así como el asesinato de quienes manejan estas unidades de carga pesada.

Afirmó que en lo que va de este 2020, aun con la pandemia del Covid-19, en promedio entre Puebla y Veracruz son 10 robos generales diarios, es decir, sin selección de la mercancía o la unidad de carga, “ahorita se roba todo, ya no es selectivo como antes que era más los abarrotes y lo más fuerte del robo cuando las mercancías van aseguradas es que se llevan las unidades, ya no aparecen, las venden por partes, pero antes tenías el consuelo de que aparecían completas o con algunas piezas”.

Tristemente muchos choferes se llegan a oponer a robos o asaltos terminando su acto con la pérdida de su vida, sin tener un dato exacto, pues los asesinatos no son solo en el estado de Veracruz; el delegado de AMOTAC expresó que al menos en este año 10 camioneros de esta alianza han perdido la vida.

La delincuencia tiene mejor armamento o igual que la policía, muchos tuvieron la mala fortuna de perder la vida por intentar salvarse o por no ser atrapados, sobre todo en 2019, que fue cuando más dio esta situación.

Como usuario de las vialidades urbanas expresó le ha tocado transitar sobre las cumbres de Maltrata en ambos sentidos, donde en las veces que ha viajado no ha visto ni una sola unidad de Policía Municipal, Estatal o de la recién ingresada Guardia Nacional; los puntos críticos son la zona de La Tinaja, Acayucan, Cosamaloapan, Villa Isla, "no se ve el cuidado de estos servidores".

Finalmente, espera que las autoridades de todos los niveles recapaciten sobre la corrupción y ésta sea combatida, porque lejos de disminuir ha ido en aumento.

TRAMO LA TINAJA-RÍO BLANCO, FOCO ROJO: CANACAR

RÍO BLANCO, Ver.- En la zona centro el tramo La Tinaja-Río Blanco se le considera como foco rojo por el número de robos al transporte de carga, aseveró Enrique Rustrián Villanueva, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).

Dijo que es responsabilidad de la empresa generar los protocolos de seguridad, pero también de los operadores, que deben ser conscientes de que no se pueden detener en cualquier lugar para no facilitar que se los lleven.

Afortunadamente, señaló, se han recuperado unidades y los operadores han regresado con vida.

Depende mucho de nosotros, las empresas, que hagamos un protocolo y que avisemos a tiempo. Nos ha pasado que transportistas dicen, oye, me robaron el camión a las 8 de la mañana y es la una de la tarde. Tenemos que poner más énfasis en reportar a tiempo.

Señaló que en la medida en que lo hagan, se reacciona a tiempo y se podrán coordinar mejor con la policía.

No dio a conocer el número de robos registrados recientemente, pero sí dijo que se han logrado recuperar las unidades vehiculares y en algunos casos, con la intervención de la Guardia Nacional, se ha logrado impedir que se consume el robo.

Recordó que en lo particular él tuvo dos eventos en el tramo de Sumidero a Orizaba, donde quisieron robar dos camiones. Afortunadamente el área de monitoreo reaccionó rápido y se recuperaron las unidades sin contratiempo, a pesar de que fueron amenazados y los delincuentes dispararon.

