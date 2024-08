Río Sedeño lleva 30 años contaminado; hay basura, aguas negras y hasta animales muertos

La contaminación no cesa en el río Sedeño y va en aumento desde hace más de 30 años; su afluente es ocupado como basurero, por descargas de aguas negras y como tiraderos de animales muertos, señalan vecinos de Xalapa y Banderilla.

Con nostalgia, recuerdan que anteriormente ese cauce destacaba por sus aguas cristalinas y por la infinidad de peces, ranas, camarones y otras especies que en él habitaban.

¿Qué ha causado la contaminación del río Sedeño en Xalapa?

Sin embargo, las invasiones, el crecimiento de la mancha urbana y la falta de una adecuada red de drenaje han provocado su contaminación, al grado de convertirlo en un caño de aguas negras y una especie de basurero a cielo abierto.

El río Sedeño nace entre cascadas y bosque de niebla, en el Cofre de Perote y a su paso su cuenca cruza los municipios de Acajete, Jilotepec, Xalapa, Banderilla, Rafael Lucio, Tlacolulan, Las Vigas, Tlalnelhuayocan, Emiliano Zapata y Naolinco, hasta unirse al río Actopan y desembocar en el Golfo de México, de acuerdo con la Universidad Veracruzana (UV).

La UV ha impulsado una serie de foros enfocados en la atención y rescate del río Sedeño, además de la sociedad civil organizada, en conjunto con los sectores gubernamental y académico, impulsaron acciones enfocadas en la preservación y gestión sustentable de esa cuenca.

Su afluente es ocupado como basurero, por descargas de aguas negras y como tiraderos de animales muertos

Incluso, el 17 de octubre de 2005 se suscribió el "Convenio Intermunicipal para el Rescate y Sustentabilidad de la Cuenca del Río Sedeño", con la participación de los municipios de Acajete, Rafael Lucio, Tlalnelhuayocan, Banderilla y Xalapa, además de la Semarnat, la Sedarpa, la Coordinación Estatal de Medio Ambiente y la Comisión de Agua del Estado de Veracruz.

Otros que participaron son el Consejo del Sistema Veracruzano de Agua, la UV, el Consejo Estatal de Protección al Ambiente, la SEV y los organismos civiles Frente Común por Banderilla, Desarrollo Sustentable del Río Sedeño Lucas Martín y el Colegio Estatal de Ingenieros Agrónomos, entre otros.

Sin embargo, a la fecha el río Sedeño cuenta con niveles de contaminación más altos y cada vez recibe más descargas de aguas residuales, según habitantes.

Las invasiones, el crecimiento de la mancha urbana y la falta de una adecuada red de drenaje han provocado su contaminación

¿Por qué la cuenca del río Sedeño es tan importante?

En el "Convenio Intermunicipal para el Rescate y Sustentabilidad de la Cuenca del Río Sedeño" se reconoce que la cuenca del río Sedeño representa importantes servicios ambientales para la región centro de Veracruz, pues tiene una precipitación media anual de mil 350 milímetros, además de que recarga los mantos acuíferos a través de la infiltración del agua en sus zonas boscosas por la lluvia convencional y por la lluvia horizontal, que proviene de la niebla.

Además, destaca que ambas precipitaciones alimentan los numerosos manantiales característicos de la región y que son los que le dieran el nombre autóctono de "Manantiales en la arena" a Xalapa.

Hasta hace más de 30 años, las aguas del río Sedeño eran aprovechadas para consumo humano, corriente abajo de la actual conurbación de Xalapa con los municipios de Coatepec, Banderilla, Tlalnelhuayocan y Emiliano Zapata, según lo establecido en ese convenio.

Incluso, se reconoce que "el crecimiento urbano desordenado, con una deficiente previsión y en ocasiones dolosa intervención de autoridades y particulares, ha tenido un fuerte impacto deteriorando los valores de la Cuenca y la calidad de vida de sus habitantes".

A la fecha el río Sedeño cuenta con niveles de contaminación más altos y cada vez recibe más descargas de aguas residuales

¿Qué han hecho los ayuntamientos sobre la contaminación del río Sedeño?

La Fundación Salvemos el Agua también ha tratado de sensibilizar a la población para tratar de acabar con la contaminación del río Sedeño que, según su presidente, Alejandro de la Madrid Trueba, es fomentada por los mismos Ayuntamientos.

Señala que en el 2004 surgió un movimiento muy grande en busca de su rescate y que lamentablemente en la actualidad el Sedeño "está muy contaminado y abandonado".

Según él, el afluente recibe las descargas de aguas negras de Banderilla y antes de llegar a ese municipio, aparentemente cerca de Acajete.

Se ha tratado de sensibilizar a la población para tratar de acabar con la contaminación del río Sedeño que, según expertos, es fomentada por los mismos Ayuntamientos

"De Acajete para abajo es la contaminación; los Ayuntamientos hacen lo propio, que es descargar aguas negras sin tratamiento, a excepción de Xalapa, que ya tiene una planta de tratamiento que vierte las aguas saneadas".

En sus buenos tiempos, la cascada del río Sedeño, cerca del bulevar Xalapa-Banderilla, sobresalía como un atractivo turístico, similar a las cascadas de Palo Gacho, en Emiliano Zapata y a la de Xico.

Sin embargo, ahora esa caída de agua está repleta de aguas negras y tiene un alto grado de contaminación por basura y suciedad.

En caso de que el río Sedeño no estuviera contaminado, seguramente serviría para combatir el desabasto de agua que se sufre en Xalapa y sus alrededores, manifiesta.

"Estamos perdiendo los rasgos turísticos precisamente por la grave contaminación que están sufriendo los ríos; lamentablemente hemos contaminado nuestros cuerpos de agua más cercanos y los ejemplos son visibles", agrega.

En sus buenos tiempos, la cascada del río Sedeño, cerca del bulevar Xalapa-Banderilla, sobresalía como un atractivo turístico

Saqueo de especies y objetos robados en la zona del río Sedeño

Además de contaminación, la zona natural del río Sedeño sufre el saqueo de especies, señala Rogelio Domínguez Hernández, quien vive cerca del afluente.

"Me ha tocado interceptar a personas que se llevan armadillos para comercializarlos; he rescatado varios, pero a cambio tengo que pagar para que los entreguen, aunque lo importante es preservar la fauna", sostiene.

En ese lugar abundan aves y reptiles de diferentes especies, que necesitan de una mayor protección para garantizar su preservación.

También dice que ha descubierto a varias personas que llegan directamente para tirar basura desde el puente del bulevar a la cascada del río.

Incluso, señala, entre los desechos ha encontrado placas de vehículos con reporte de robo y bolsas de mano con documentos que posiblemente también fueron robados.

En algunas de las áreas verdes del río Sedeño se ha dedicado a plantar árboles de naranja, mango, aguacate, limón, guayaba y de otras frutas con fines de reforestación.

En algunas de las áreas verdes del río Sedeño se ha dedicado a plantar árboles de naranja, mango, aguacate, limón, guayaba

"Es una tristeza, pues para empezar tenemos la oportunidad de tener un río aquí en la ciudad y la gente no lo cuida, incluso a las autoridades no les interesa cuidar ni invertir dinero en lo que tenemos, en un río tan maravilloso, que de verdad tiene una cascada hermosísima, pero contaminada", agrega.

Parque lineal y área natural protegida en el río Sedeño

En la cuenca del río Sedeño se cuenta con el Parque lineal Quetzalapan Sedeño y su zona federal fue decretada como área natural protegida en el 2016.

En total, mide 5.5 kilómetros de longitud en una superficie de 13.02 hectáreas y sus límites son el puente del Palenquillo, en Banderilla y el puente El Moral, en Xalapa, según sus datos técnicos.

De acuerdo con su historia, esa región de bosques de niebla, sus manantiales y su río enmarcan caminos por los que han pasado tamemes, arrieros, diligencias y ahora tráileres con mercancías de Chalchihuecan y Tenochtitlan, entre Veracruz y la Ciudad de México.

En la cuenca del río Sedeño se cuenta con el Parque lineal Quetzalapan Sedeño y su zona federal fue decretada como área natural protegida en el 2016

Incluso, entre la historia que puede leerse en la entrada principal del parque, en la calle Guadalupe Victoria, de la colonia 21 de Marzo, se dice: "por aquí pasaron los guerreros aztecas, los conquistadores españoles, los virreyes, Guadalupe Victoria, Santa Anna, Benito Juárez, Guillermo Prieto, zapatistas y villistas, además de que por aquí también ha salido gran parte de la riqueza de nuestro país".

También se destaca que en la época prehispánica hubo importantes poblamientos totonacas y de grupos de la cuenca de México, entre los años 600 Antes de Cristo y 1200 Después de Cristo; "aquí cerca, Xaltepec, era un lugar de poder y control".

También se destaca que en la época prehispánica hubo importantes poblamientos totonacas

"En Lucas Martín y en la Colonia 21 de Marzo había un centro ceremonial y viviendas cercanas al río; en ese entonces el afluente se llamaba Quetzalapan, que significa arroyo de Los Quetzales y Banderilla Tlalquetzalan, Tierra de los Quetzales", según la historia.

La entrada a ese parque lineal se encuentra cerrada desde que surgió la pandemia de Covid-19, aunque hay quienes han encontrado algunas entradas alternativas, a través del fraccionamiento Lucas Martín, para entrar con la finalidad de practicar zumba o caminata.

Río Sedeño, belleza opacada por la contaminación

Ana Patricia de la Cruz trabaja en un establecimiento de llantas y no le tocó conocer el río Sedeño cuando estaba limpio.

"Nosotros somos nuevos aquí, por lo del negocio y pues, el río está bonito, pero nunca hemos podido entrar porque se cerró desde pandemia", agrega.

Sin embargo, reconoce que la belleza del río Sedeño solo es aparente, pues está contaminado.

"Pensé que era agua limpia, pues yo no sabía que tenía caño y todo ese tipo de cosas; un amigo me comentó que eran aguas no buenas para meterse", señala.

La belleza del río Sedeño solo es aparente, pues está contaminado

También dice que entre sus conocidos le han hablado que hace muchos años se podía disfrutar de la cascada y de dos piezas conocidas como "el Salto del Gato" y "los Cubos", sitios que eran de los preferidos para salir de paseo o de excursión.

También manifiesta que desde que se cerró el parque lineal, hay quienes suelen entrar sin permiso para hacer otro tipo de actividades, lo que aumenta la inseguridad en la zona.

Descargas de aguas negras y animales muertos en el río Sedeño

Durante un recorrido realizado por el río Sedeño, desde la colonia 21 de Marzo hasta por el rumbo del relleno sanitario, se pudo comprobar que el afluente es utilizado como basurero.

Además, en algunas partes se pueden ver tuberías aparentemente de descargas de aguas residuales que van a parar directamente al cauce del río Sedeño.

En la zona cercana al relleno sanitario, vecinos dicen que hay una especie de granja de cerdos que también tiene conectado tubería de forma directa al río.

Ahí mismo, enseñaron el cadáver de un perro de raza grande que estaba envuelto en una especie de costal

Ahí mismo, enseñaron el cadáver de un perro de raza grande que estaba envuelto en una especie de costal.

La contaminación del río es visible por todos lados, pues cuenta con basura de todo tipo, incluso llantas viejas y una cantidad excesiva de espuma.

Con molestia, señalan que el hecho de no contar con una red de drenaje en la zona no es impedimento para que se puedan crear fosas sépticas y con ello mitigar los daños que se causan al río Sedeño.