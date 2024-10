"Me robaron la identidad en minutos": víctima de fraude en Veracruz comparte su testimonio

Veracruz, Ver.- Unos códigos que llegaron vía mensaje a su dispositivo móvil pusieron en alerta a Madel de que algo estaba ocurriendo con sus redes sociales, sin imaginar que en cuestión de minutos le robarían su identidad y extorsionarían a amigos y familiares con fuertes cantidades de dinero.

Hasta antes del pasado jueves 3 de octubre, la palabra “hackear” parecía un tema muy lejano para Madel, una veracruzana de 40 años, pues en algunas ocasiones llegó a escuchar por algunas amistades que les habían “hackeado” alguna de sus redes sociales.

Relata que vía mensaje recibió varios códigos que por cuestión de trabajo ignoró por un momento y hasta que quiso entrar en su perfil de Facebook se dio cuenta de que alguien más tenía el control de la página porque no podía acceder.

“Yo empecé a recibir varios códigos; podría decir que fueron como 100 de manera instantánea. Yo me saqué de onda; no sabía qué estaba pasando. Sí me imaginé que podría estar ocurriendo algo, pero no sabía qué, hasta que quise entrar en mi Facebook y no podía. Pensé que me habían hackeado mi perfil pero no pensé todo lo que vendría después de esto”, expresa.

Se dio cuenta de que los estafadores utilizaron su cuenta de Facebook para contactar a sus amigos | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

El mensaje de “Listo” por parte de una conocida la puso a pensar que algo grave estaba pasando y que tenía que tomar acciones. Fue así como se dio cuenta de que los estafadores utilizaron su cuenta de Facebook para contactar a sus amigos y conocidos para pedirles dinero.

Te puede interesar: Contadores alertan por mensajes fraudulentos de personas que se hacen pasar por el SAT

“A unos les dijeron que mi papá estaba muy grave en hospital particular y que necesitaba muchísimo dinero; a otros les vendían que una lavadora, que una televisión… Las sumas de dinero eran de seis mil, cuatro mil”, detalló.

Local Ciberdelitos no existen en el Código Penal de Veracruz; víctimas no tienen justicia

Refirió que las transferencias se hicieron a una tarjeta a su nombre que bajaron a través de una aplicación llamada “Hey”, donde no se requiere acudir a ninguna institución bancaria ni presentar documentos; todo se hace de manera digital.

El riesgo es que una vez que la persona hace el depósito sus datos quedan expuestos: nombre completo y el CURP, alerta.

“En mis mensajes tenía fotos de mi pasaporte y de mi INE, y eso les facilitó engañar a las personas. Me robaron la identidad en minutos; prácticamente durante la mañana del jueves 3 de octubre. Es una red que se mueve rápido y se les facilita porque hay aplicaciones en la red donde puedes sacar varias tarjetas con distintos nombres; mi INE anduvo en toda la red”, dice.

La primera acción que tomó fue llamar a la Policía Cibernética, dependencia que le confirmó que se trataba de un robo de identidad, y posteriormente acudió al INE para renovar su credencial y dar de baja la que ocuparon los presuntos delincuentes.

Condusef alertó de una nueva modalidad de estafa telefónica que realizan delincuentes cibernéticos para robar datos personales y cuentas bancarias | Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

“La Policía Cibernética accedió a mis redes. Me dijeron que era un robo de identidad. Me dieron un número de folio; me dijeron que fuera a la Fiscalía a poner la denuncia por el delito de suplantación de identidad, pero ellos únicamente recaban la información y el caso pasa a la Policía Ministerial”, menciona.

También se presentó en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para tratar de recuperar el dinero y que se les devuelva a las víctimas.

“Yo quisiera que se recupere el dinero de las víctimas porque esto no ha parado. Al día siguiente quisieron apoderarse de mi WhatsApp. Me mandaron un link de soporte y ayuda, y la Policía Cibernética me dijo que seguían tratando de hackearme para sacar más dinero a mis conocidos. Mandé captura de pantalla a la Unidad de Policía Científica Preventiva”, agrega.

Cabe destacar que con el robo de identidad se cometen distintos delitos, pero los más comunes son el fraude y la extorsión ya que se hacen pasar por la persona para pedirles dinero a sus contactos, por lo que la Policía Cibernética hace recomendaciones como limitar la cantidad de información personal que se comparte en línea, no confiar en cuentas desconocidas y evitar entablar conversaciones en caso de que reciban mensajes no solicitados.

¿Dónde se puede reportar los casos de extorsión y robo de identidad?

Las víctimas de este delito pueden llamar al 089 o 911, donde serán canalizados a levantar denuncia y que se abra la investigación en la Fiscalía.

El departamento de Seguridad de la información de la Universidad Veracruzana emitió un decálogo de Buenas prácticas de seguridad para protección de la información.

Se recomienda no dar ningún dato personal en las redes sociales | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Recomendaciones para evitar ser víctima de robo de identidad

Entre estas recomendaciones se encuentra la gestión de contraseñas seguras.

Para evitar lo anterior, comparte los siguientes consejos:

Generar una contraseña de mínimo 8 caracteres, usando números, letras y caracteres especiales.

Utilizar un gestor de contraseñas, que permita cifrar todas las contraseñas en un solo archivo y recordar solo la contraseña de acceso al gestor y guardarla en un lugar seguro y generar de forma automática contraseñas aleatorias.

Usar una contraseña distinta para cada servicio.

Usar un segundo factor de autenticación (2FA)

Mantente informado de este y más temas en nuestro canal de YouTube ⬇️