Rocío Nahle anuncia que Comunicación Social de Veracruz estará a cargo de Rodolfo Bouzas y Adriana Muñoz

El área de Comunicación Social de gobierno del Estado estará a cargo de Rodolfo Bouzas y Adriana Muñoz por los próximos seis años.

¿Qué dijo Rocío Nahle sobre las personas que estarán a cargo de Comunicación Social de Veracruz?

La gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nahle García publicó en sus redes sociales un nuevo video en el que dio a conocer que ambas personas estarán a cargo de esta área, la cual se encarga de hacer públicas todas las actividades realizadas en la administración estatal.

Hace unas horas Nahle García anunció que el legislador morenista, Luis Arturo Santiago Martínez, estará al frente de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad.

"También el día de hoy informo sobre quienes me ayudarán en el área de comunicación social. El Mtro. Rodolfo Bouzas y la Lic. Adriana Muñoz, dos compañeros profesionales de la comunicación quienes me han estado apoyando mucho, y lo van a continuar haciendo. Ellos son de la zona del Istmo", expuso.

Señaló que la comunicación es muy importante para el gobierno, por lo que debe ser directa y con respeto.

Puedes volver a leer: Luis Arturo Santiago Martínez será titular de la Secretaría del Trabajo, anuncia Rocío Nahle

"Actualmente hay una coordinación de Comunicación Social en el gobierno del Estado, voy a hacer adecuaciones, así siempre he trabajado y, además, la tecnología ha avanzado mucho, la comunicación tiene que ser directa, con respeto, responsable, puntual, seria, así vamos a trabajar en mi gobierno", expresó.

¿De qué se encargarán los que estén al frente de Comunicación Social de Veracruz?

Explicó que Rodolfo Bouzas se va a encargar de los contenidos, comunicación, campañas y el área de tecnología.

Mientras que Adriana Muñoz será la responsable de la comunicación con los medios del estado.

"Los dos van a estar como directores prácticamente, es un área que tenemos que revisar porque es muy sensible, es como me comunico con todos los veracruzanos y veracruzanas, con todos los medios de comunicación, del trabajo que vamos a hacer en nuestra administración, me han ayudado mucho, son personas del movimiento, son personas profesionales", comentó.

Ambos estuvieron con Nahle García durante la precampaña y campaña política que realizó en todo el estado.

También puedes leer: Rocío Nahle anuncia que Guadalupe Osorno Maldonado seguirá en la Secretaría de Protección Civil

¿Quiénes han sido anunciados para el gabinete de Rocío Nahle?

Los nombramientos que ha realizado la gobernadora electa hasta este día son: