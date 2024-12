Rocío Nahle asegura un gobierno sin discriminación y abierto a todos los sectores

Xalapa, Ver.-La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García destacó que por primera vez en 200 años una mujer llega al Poder Ejecutivo, tras haber estado en el cargo 84 hombres.

Al dar un mensaje en el Congreso local, luego de rendir protesta como gobernadora constitucional del Estado de Veracruz, afirmó que no importa el origen de las personas, sino la labor que desempeñen.

"En Veracruz, el cambio se manifiesta con la gonernanza de una mujer, para defender a los que menos tienen, los que se quedaron atrás. Vamos a erradicar cualquier tipo de discriminación", dijo.

Destacó que al ser la primera mujer en el cargo buscará que todas las mujeres tengan un espacio de desarrollo, según el rubro en el que se desempeñen.

"Después de estar en este cargo 84 hombres, llega la primera mujer, que será la gobernadora número 85, con lo que se abre la puerta para que nosotras las mujeres, nuestras hermanas, hijas y niñas transcurran por el camino que hoy de la mano con nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, iniciamos a lo largo y ancho de nuestro territorio", expuso.

Recordó que han sido varios veracruzanos los que los que han estado al frente de la presidencia de México: Antonio López de Santa Anna, Francisco Javier Echeverría, José Joaquín de Herrera, Francisco Lagos Cházaro, Sebastián Lerdo de Tejada Miguel Alemán Valdés y Adolfo Ruiz Cortines.

La gobernadora también mencionó a Guadalupe Victoria, quien, además de ser presidente de México fue senador y gobernador del Estado de Veracruz.

"Aunque no es veracruzano, fincó sus raices aquí en Veracruz, lo nombramos porque veracruzano no sólo es a quien la tierra lo vio nacer, sino también todos los que venimos para tener nuestra familia, nuestras raíces y quienes amamos profundamente al estado", manifestó.

Además, realizó un relato de la historia de Veracruz, desde sus inicios hasta la llegada de la Cuarta Transformación, liderada por el expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

La gobernadora manifestó que nunca se dará un paso atrás, "ni para tomar fuerza, para llegar a esta posición no solo se dio una batalla electoral, sino una batalla contra todos los actos contrarios a una verdadera democracia, se luchó contra una batalla machista con la que nos recordaban lo antepasados cuando las mujeres no tenían derecho a hablar, a opinar, a nuestras niñas, a nuestras hijas y a nuestras hermanas, tomando el dicho de nuestra presidenta, que no llego sola, llegamos todas", expuso.

¿Cómo será el gobierno de Rocío Nahle García?

La mandataria estatal refirió que su gobierno será con honradez porque en Veracruz se requiere acelerar la transformación y una mayor aplicación de los recursos.

Además, comentó que la corrupción debe combatirse con ética y principios de honestidad.

"Vamos a trabajar para mantener la paz, vamos a formar convenios con estados vecinos para mantener la paz y la calma con estados como Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tamaulipas", expresó.

Destacó que habrá respeto a las libertades, por lo que "en mi gobierno se hablará bien de los veracruzanos, los pueblos origiarios tienen una riqueza cultural que debe reflejarse".

En materia de desarrollo económico, indicó, se aprovechará la relocalización de las empresas que llegan a México porque la entidad está en condiciones de ofertar electricidad, gas y agua para la instalación de nuevos proyectos.

Además, se logrará la promoción nacional e internacional, bajo el eslogan "Veracruz está de moda".

"Veracruz ha logrado generar un proyecto de digitalización para facilitar tramites y eliminar cualquier vicio de corrupción, además, hemos apoyado las reformas transformadoras que se han presentado para avanzar en la transformación del Estado", comentó.

Nahle García aseveró que habrá respeto a la división de Poderes, entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Pero, pero se debe trabajar en coordinación para generar avances en la entidad.

También se refirió a la aplicación de los programas federales que se han implementado, "garantizaremos que a todos los espacios que se requieren lleguen a todos los hogares que lo requieren".

La mandataria estatal se comprometió a trabajar con los Colectivos de Búsqueda para garantizar que se tengan resultados en las materia.

"Tendremos un gobierno abierto a todos y todas, vamos a trabajar por el bien de quienes han estado en el olvido y que hoy requieren desarrollarse, todo nuestro trabajo será por Amor a Veracruz", agregó.