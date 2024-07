"No me voy a enredar en eso": Rocío Nahle sobre acusaciones de Yunes Linares

La gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nahle García aseveró que las acusaciones que el exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares emitió en su contra son “puro espectáculo”, por lo que no responderá y no caerá en provocaciones.

¿Cuáles fueron los señalamientos de Miguel Ángel Yunes Linares sobre Rocío Nahle García?

Ayer lunes, en conferencia de prensa, Yunes Linares aseguró que las investigaciones que se abrieron contra sus hijos Fernando y Miguel Ángel se relacionan con una persecución política presuntamente ordenada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y su sucesora, Rocío Nahle García.

Ante ello, en un mensaje que fue compartido por su área de prensa, la próxima titular del Ejecutivo estatal señaló que el panista únicamente busca “atraer los reflectores”.

Local Yunes Linares presenta denuncias contra gobernador Cuitláhuac García [Video]

“Yo estoy acostumbrada a trabajar y ellos a dar espectáculos. Hay una gran diferencia, a nosotros nos caracteriza el trabajo a ras de suelo y cercano a la gente, no voy a caer en las provocaciones de este señor”, dijo.

Refirió que parte de su trabajo es subir el nivel de la política que se hace en Veracruz, por lo que prestar atención a “espectáculos” no forma parte de su agenda.

“De forma muy clara hemos dicho que vamos a subir el nivel a la política en Veracruz y voy a poner en alto el nombre de nuestro estado, lo único que podemos decir es que estos actos forman parte de sus habituales espectáculos como cuando dijo que iba a cimbrar a México y fue puro show”, expresó.

El exgobernador del estado Miguel Ángel Yunes Linares informó que presentó dos denuncias en contra del actual gobernador Cuitláhuac García Jiménez ‼️🗣️



📹 Ingrid Ruiz pic.twitter.com/2CuAys3aHK — Diario de Xalapa (@DIARIODE_XALAPA) July 29, 2024

Nahle García consideró que a pesar de la derrota que la oposición tuvo el pasado 2 de junio, los “políticos de siempre quieren seguir haciendo espectáculos”.

“Nosotros demostramos que el trabajo es mayor a las campañas de odio, a los actos de denostación, con trabajo logramos la confianza de los ciudadanos, quedó demostrado que la falsa victimización ya no incide en el criterio de los ciudadanos y a pesar de ello continúan con los ataques”, expuso.

Pidió a la población mantenerse atenta al trabajo que se realizará desde la administración estatal, en la cual, afirmó, las provocaciones y acusaciones sin fundamento no tienen cabida.

Pidió a la población mantenerse atenta al trabajo que se realizará desde la administración estatal | Foto ilustrativa: René Corrales /Diario de Xalapa

“Lo que se requiere es seriedad y trabajo, mirar hacia adelante, ponernos a trabajar. Yo no me voy a enredar en eso. Lo único que le quiero decir a los veracruzanos y veracruzanas es que de mi parte van a tener trabajo y seriedad, soy una mujer de trabajo, no de ahora, de siempre y es a lo que vengo, a trabajar con seriedad y con respeto para todos”, agregó.

Mantente informado de este y más temas en nuestro canal de YouTube ⬇️