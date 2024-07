"En Veracruz la ley es para todos por igual": Rocío Nahle sobre caso de Yunes Márquez

Xalapa, Ver.- En el caso del senador electo Miguel Ángel Yunes Márquez, a quien se le señalan presuntos delitos, la gobernadora electa Rocío Nahle García opina que si hay algo que perseguir, “la ley es para todos”.

¿Qué dijo Rocío Nahle sobre el caso de Miguel Ángel Yunes Márquez?

“Yo creo que el Poder Judicial y la Fiscalía están haciendo lo conducente. Aquí en Veracruz la ley es para todos por igual, se tiene que aplicar por igual a todos y tendrá que responder”, expresó en entrevista en el Teatro del Estado, posterior al festival cultural “Tengo un sueño”.

Con respecto al video publicado por el senador electo en sus redes sociales donde acusa una persecución política, declara que ni el gobierno ni nadie más tienen la culpa de lo que él haya hecho.

“Él que responda por su tema. El gobernador está concluyendo un periodo y nosotros preparándonos”, expresó luego de que Yunes Márquez dijera que en Veracruz “no persiguen delincuentes, usan el poder para perseguir adversarios”.

Las respuestas de la gobernadora electa se dan a unas horas de que el senador electo, señalado de los presuntos delitos de uso de documento falso, falsedad ante la autoridad y fraude procesal, puntualizara que “no hay fuga ni hay ficha roja”.

Foto: David Bello / Diario de Xalapa

“Lo que sí hay es una clara persecución política. No quieren que sea senador porque saben que defenderé los intereses de los veracruzanos. Por eso me persiguen, por eso me quieren encarcelar”, aseguró en su transmisión en vivo.

La acusación que le hacen, dice, es por presentar hace tres años un certificado de domicilio para ser candidato por el puerto de Veracruz a la alcaldía.

“Eso es todo, no hay nada más. Ya todas las autoridades, inclusive el propio juez que me está citando; la Fiscalía, los tribunales electorales y el INE reconocieron que ese es mi domicilio, pero insisten en perseguirme por esa tontería”.

En su mensaje afirma que muchos jueces hacen lo que les ordenan y no lo que dice la ley, pues si la cumplieran no tendrían por qué citarlo.

Foto ilustartiva: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

“Yo no soy un delincuente. Soy un ciudadano que ha tratado de cumplir bien con sus encargos. Lo pueden decir las personas de Boca del Río y de muchos otros lugares de Veracruz”.

Yunes Márquez subraya que tienen semanas persiguiéndolo y han usado todo lo que está a su alcance, sin importar que lo están lastimando a él, a su familia y a sus allegados.