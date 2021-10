Rogelio “N” de los primeros presos políticos del actual régimen político acusa dirigente del PRD

Boca del Río, Ver.- Rogelio “N” es uno de los primeros presos políticos del actual régimen estatal y federal acusa Héctor Bautista López dirigente nacional de la corriente política Alternativa Democrática (ADN) del PRD tras reiterar su compromiso para buscar su pronta liberación.

Al reunirse con militantes de distintos municipios en la zona centro del estado, asentó que el partido seguirá pugnando para que el exsecretario de gobierno pueda salir libre bajo un marco de derecho justo.

Local Rogelio "N" no será diputado federal; llaman a Jesús Velázquez a rendir protesta

Afirma que su detención es injusta, así como la persecución que ha emprendido el estado contra la oposición.

“Quiero dejar plasmada mi solidaridad total con nuestro compañero Franco que desde nuestra perspectiva, nuestro punto de visa es uno de los primeros presos políticos de actual régimen estatal y federal y que vamos a seguir pugnando, vamos a seguir denunciando lo que consideramos una acción injusta en contra de su persona, reivindicamos el derecho que tiene a poder defenderse en libertad y que nos parece exagerado el hecho de querer mantenerlo en prisión y bueno desde aquí le mandamos calurosos saludo fraternal y que haremos todos los esfuerzos que esta en nuestras manos alcance para buscar su pronta liberación (..) Esperamos que este periodo de injusticia que prevalece contra la oposición sea pasajero”, sentencia.

En tanto la secretaria general Adriana Díaz Contreras, señala que en Veracruz la militancia se encuentra intimidada por el gobierno actual dado que una vez que hacen críticas se inicia una persecución contra ellos.

Hizo referencia que en el caso de Rogelio no hubo expediente de por medio para procesarlo porque no se respetaron sus derechos políticos y la Fiscalía no siguió el debido proceso.

“Pareciera que se están sacando de la manga los expedientes, queremos que dejen de estar administrando los tiempos, la Fiscalía debe actuar con base al debido proceso”, insiste.

Durante la rueda de prensa con los representantes de medios de comunicación las autoridades del PRD aseguran que el partido se encuentra en un periodo de reflexión y recomposición luego de los resultados en las últimas elecciones.

Asimismo, se realiza una consulta para la construcción de alianzas para los próximos comicios a través de foros temáticos