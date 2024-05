Rogelio “N”, exsecretario de Gobierno, gana amparo contra resguardo domiciliario

Luego de 50 amparos para la defensa de seis procesos y once delitos, el juez federal Décimo Octavo de Distrito con residencia en Xalapa otorgó un amparo liso y llano con el cual ordena la libertad absoluta del exsecretario de Gobierno, Rogelio “N”, confirmó su hija Mina Viviana Franco.

¿Por qué motivo fue detenido Rogelio “N”, exsecretario de gobierno de Veracruz?

En conferencia de prensa, dio a conocer que el pasado miércoles 8 de mayo, el juez federal emitió una sentencia del juicio de amparo 10/2024 derivada del proceso penal por el presunto delito de retención a menores, por el cual se encuentra en resguardo domiciliario desde agosto del año pasado.

“El cumplimiento de la sentencia pondrá de manera inmediata a mi padre en libertad absoluta, después de 50 amparos, esta es una de las sentencias más importantes, la sentencia concede el amparo y protección de la justicia federal en favor de mi padre y se otorga de forma lisa y llana”, expuso.

Refirió que para que su padre quede libre completamente el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer Distrito de Xalapa con sede en Pacho Viejo, municipio de Coatepec, deje insubsistente la resolución del 6 de diciembre de 2023 en la dictó auto de vinculación.

Además, el juez debe señalara la hora y fecha para la celebración de una audiencia inicial en la que sin la necesidad de escuchar a las partes de nuevo y con base en lo expuesto en la sentencia determine que se actualice la causa de atipicidad prevista en el artículo 405 del Código de Procedimientos Penales y como consecuencia dicte auto de no vinculación a proceso.

“Hoy 13 de mayo se cumplen 38 meses de la privación ilegal de la libertad de mi padre Rogelio Franco Castán, de los cuales, nueve meses han sido bajo resguardo domiciliario, meses, días y horas que hemos pedido justicia y se detenga la persecución que ha querido acabar con nuestra familia sin importar dañar a una niña pequeña”, dijo.

Mencionó que Rogelio “N” ha “enfrentado los abusos del poder” del juez y de las autoridades que lo han retenido bajo investigación a pesar de los amparos ya ganados.

“Estamos en espera de que se fije fecha y hora de este cumplimiento, está demostrado que mi padre no cometió este delito, le fabricaron once delitos que no han sido comprobados”, expresó.

Hizo un llamado a las autoridades del Poder Judicial del Estado para que se agilice el proceso legal y se desarrolle la audiencia que se requiere.

“Hacemos un llamado al Poder Judicial del Estado para que agilice la audiencia de cumplimiento de un mandato federal, este proceso penal no sólo afecta a mi padre, sino que dañó a la familia y en particular a nuestra hermana porque debía sujetarse al derecho de los menores, han dañado y robado a mi hermana su derecho a convivir con mi padre, nos han quitado la posibilidad de poder abrazarnos, de verla e inclusive tener contacto con ella”, expresó.

Señaló que no se consideraron los datos de prueba ni la documentación pericial en la que se acredita que la hija menor de Rogelio “N” manifestó que en todo momento era protegida.

Advierten que Rogelio “N” ha “enfrentado los abusos del poder” del juez y de las autoridades que lo han retenido bajo investigación a pesar de los amparos ya ganados | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Al respecto, Luis Enrique González Lira, abogado defensor de Rogelio “N” aseveró que se tienen las acciones legales previstas para poder confrontar en caso de que se pretenda abrir otro expediente contra el perredista.

“Las acciones legales ya están previstas, como ustedes sabrán el asunto de Rogelio Franco en el atropello de derechos ha sido sui generis, seis procesos, once delitos, se ha solicitado al juez que dé cumplimiento al amparo porque es una sentencia de fondo y no de forma”, expresó.

Para que quede libre completamente, el Juez de Control del Juzgado con sede en Pacho Viejo debe dejar insubsistente la resolución del 6 de diciembre de 2023 | Foto ilustrativa: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Indicó que este es el único delito que mantiene a Rogelio “N” en resguardo domiciliario; sin embargo, recordó que tiene abiertos los procesos por violencia familiar y extorsión, “estos son los únicos y no tienen medidas cautelares restrictivas de libertad”.

“Acto reclamado puede existir en caso de que no se le permita quedar en plena libertad. Este es el único delito que lo mantiene en casa, no existe otro delito que le impida que quede en libertad, en esta misma semana tendría que ser en caso de que el juez acate la sentencia, tiene que hacerlo, no le queda opción, si no se cumple, ningún preso político tuvo más delitos incubados como Rogelio Franco”, comentó.