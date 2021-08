Rompe Xalapa récord de pacientes con covid-19 revela médico

Este viernes 13 de agosto fue el día que más pacientes enfermos de Covid-19 ha recibido desde el inicio de la pandemia en Xalapa reveló Uri Torruco García, médico internista e infectólogo.

A través de un video en sus redes sociales, el especialista que labora en un hospital de la ciudad dio a conocer que se trata de gente que no ha sido vacunada o que debió de haberse vacunado y sólo alcanzó a recibir una dosis porque no fue a tiempo. “Si no se han vacunado es cuestión de tiempo que el virus los alcance, esta variante es muy muy contagiosa”, dijo.

Torruco García hizo un llamado a la población a que, si identifican alguien no vacunado le convenzan de aplicarse la vacuna ya que “de nada sirve” el trabajo del personal médico si faltan personas de aplicarse sus dosis. “No vacunarse es lo más anticivilizatorio que existe”, señaló.

Finalmente, reiteró el llamado a acudir a ponerse la vacuna en el momento en el que les corresponda. “¿Ya sé vacunaron? Porque si no aquí los voy a tener muy pronto”, advirtió.