Rompen olla de aguas negras en las Higueras; tianguistas los afectados

Xalapa. Ver.- Cómo todos los domingos habitantes de las Higueras asistieron al tianguis que se pone entre las calles principales de la colonia para abastecerse de comida, víveres, entre otros, no obstante comenzaron a notar un olor a drenaje.

Fue cuando se percataron que de una tapa de drenaje comenzaban a brotar aguas negras lo que comenzo a causar una molestia entre los locatarios y los habitantes.

¿Quién provocó la fuga de aguas negras en la colonia Higueras de Xalapa?

Debido a una llamada de alerta por parte de una vecina que tenía su drenaje tapado llamó a la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), quienes asistieron a dicha colonia a abrir el desagüe y culminar con su problemática.

No obstante también fueron los causantes de liberar aguas negras sobre las calles, afectando de esta manera a los locatarios quienes asisten a vender productos alimenticios y no cuentan con un local establecido, por lo que mantienen los alimentos al aire libre

Ante esta situación la dependencia, solicitó una pipa de agua para tratar de limpiar el área y apaciguar el olor. A estas acciones se les unieron algunas personas.

"Fue aproximadamente al medio día, cuando se reventó un desagüe de aguas negras", expresa un empleado de la Carnicería "Cheque".

El mismo empleado ayudó a una vendedora a quien se le mojo su área donde vende y su mercancía.

"Se me mojaran, prendas, zapatos, juguetes y esos pues ya no sirven. Me dijeron que de mis productos no se iban a hacer responsables pues fue a causa de un accidente y que lo único que podían hacer por mí era dejar medio enjuagado", expresa la afectada.

Cabe destacar que dicha colonia no cuenta con presencia de agua potable desde el día miércoles a causa del tandeo