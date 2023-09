Empresa no ha pagado seguro a viuda tras muerte de esposo hace 3 años

Veracruz, Ver.- Aunque otorgó el perdón al responsable de la muerte de su esposo, desde hace tres años la señora Rosa María García Baxin busca que la aseguradora pague la indemnización a la que tiene derecho por el fallecimiento de la que era su pareja.

Relató que el 21 de julio del 2020 su esposo fue atropellado en la carretera Veracruz-San Julián mientras se dirigía a ver a su nieta.

El presunto responsable no se dio cuenta que había atropellado a una persona, sino que argumentó que pensó que había golpeado a un animal mientras fue intervenido por las autoridades. Aseguró que a pesar del dolor, otorgó el perdón al responsable ya que al parecer se trató de un accidente muy lamentable.

“La persona que lo atropelló ni siquiera se había dado cuenta, sino que más adelante lo agarraron y él dijo que pensó que había golpeado a un animal, fue algo muy triste porque mi esposo quedó en la carpeta y pasaron más carros sin darse cuenta, me lo entregaron destrozado, culpar a la persona de todos modos no me lo iban a regresar”, expresó.

Mencionó que aunque el responsable quedó en libertad, se acordó que la aseguradora pagaría una indemnización a la viuda; dinero que a la fecha no ha llegado.

Comentó que la empresa aseguradora ha interpuesto varios recursos para no pagar el dinero por indemnización a la que tiene derecho por el fallecimiento de su esposo, Juan Vázquez Martínez quien tenía 76 años.

En tanto la asesora legal, María Esther Lagunes Gaytán mencionó que la aseguradora no ha tenido ningún acercamiento con la familia del finado para pagar la indemnización y se han dedicado a hacer un juicio peritorio para hacer más largo el proceso.

“Notamos que no se ve el ánimo de la empresa aseguradora por pagarle a la viuda, tiene muchos abogados y están haciendo muy largo el proceso, buscamos un convenio, un acercamiento para negociar”, dijo.

Con pancartas en mano, los deudos del fallecido se congregaron en el zócalo de Veracruz para realizar una manifestación para exigir a la empresa aseguradora pagar la indemnización.