Cientos de mujeres inician la marcha del 8M en Xalapa

Con calles del centro totalmente cerradas a la circulación, cientos de mujeres empiezan a reunirse en el Teatro del Estado para salir a marchar este 8 de marzo, día de la lucha por las mujeres.

Minutos antes de que inicie la marcha programada para las 15:30 horas, mujeres caminan en grupo, con amigas, compañeras o vecinas sobre la avenida Ávila Camacho al punto de reunión.

¿Cuáles son las consignas de la marcha feminista?

Aspecto de la marcha 8M en Xalapa | Foto: David Bello Aspecto de la marcha 8M en Xalapa | Foto: David Bello

Con paliacates morados, sombreros, gorros, gorras, sombrillas y con pancartas en mano, las mujeres, en su mayoría jóvenes, se alistan para levantar la voz una vez más.

"Una se vuelve feminista con su propia historia", "Sufre mamón, devuélveme a mis chicas", "No nací mujer para morir por serlo", "Por aquellas voces que ya no se escuchan", son algunas de las leyendas que se lee en algunas de las pancartas.

En el Teatro del Estado se encuentran elementos de la dirección de Tránsito del Estado resguardando y brindando información sobre el paso de los vehículos, pero no se observan los elementos antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública.

Desde ayer, varios comercios del centro de la ciudad fueron blindados para evitar ser vandalizados como ha ocurrido en otras protestas y desde temprana hora se instaló un fuerte dispositivo de seguridad en Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana de Xalapa.

Las mujeres de todo el país decidieron marchar para exigir poner un alto a los feminicidios, desapariciones y todos los tipos de violencia en contra de las mujeres en el estado y el país.