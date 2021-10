¿Sabes cuántos sindicatos magisteriales hay?, te sorprenderás

El sindicalismo magisterial está dividido y pulverizado, pues hay casi 54 asociaciones con toma de nota, indica Luis Alonso Polo Villalobos, asesor general y consejero del Sindicato Magisterial Veracruzano, quien llama a unirse para avanzar en el programa de recategorización al personal homologado.

Tantos sindicatos han provocado que el gremio esté dividido, pulverizado, pues “dice el viejo adagio, divide y vencerás”, por lo que hace un llamado a los secretarios generales de las distintas asociaciones magisteriales a unirse y empezar a trabajar en puntos en común.

Señala que se debe trabajar en el programa de recategorización al personal homologado como se venía dando con anterioridad, pues ahora se redujo drásticamente el presupuesto. “Sin mediar ninguna explicación, simplemente se rasuró el techo presupuestal”, lo que deja a los secretarios mal con la base que no entiende que fue una decisión de las autoridades y no una deficiencia sindical.

“Lo bueno fue que se dio para todos los sindicatos y en ese sentido han podido comprobar a través de las redes que no sólo afectó al Magisterial Veracruzano sino a todas las organizaciones”.

Por otro lado, acota que se debe presionar a las autoridades porque se están estancando los cambios de adscripción en los distintos niveles educativos, ya que hay demandas de cambios de adscripción en educación primaria, preescolar, y sobre todo en telesecundaria y telebachilleratos que no se están atendiendo.

Opina que la división entre los sindicatos es porque algunos quizás tengan compromisos con la autoridad y dejan de lado las necesidades de sus representados, con la idea de que “si me porto bien con la autoridad me va a premiar con un cargo popular, sea presidencia, diputación, etcétera, mientras no entiendan que nos debemos a las bases este tipo de situaciones seguirá prevaleciendo”.

En cuanto a la pulverización del sindicalismo en México, llama a que "las bases demanden de sus dirigentes que asuman el compromiso de tutelar sus legítimos intereses y no andar coqueteando con la autoridad para obtener un cargo público”.