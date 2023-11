¡Trabajo digno! Consuelo Colorado recorre Veracruz tocando el organillo

Con su organillo Concepción Colorado Corona recorre ciudades de Veracruz para ganarse la vida. Originaria de la comunidad Agua Escondida, en el municipio de Zentla, va girando la manivela de esta caja musical por las calles de esta capital para alegrar la vida de quienes la observan con admiración.

Por los últimos tres años, acompañada por su esposo Pablo Escobar Castro, la organillera recorre ciudades como Córdoba, Orizaba, Coatepec y ahora Xalapa, para encantar a quienes la observan portando este vetusto instrumento musical.

De alguna forma hay que ganarse la vida y doña Concepción Colorado ahora optó por rentar este organillo en la Ciudad de México para poder recorrer las ciudades veracruzanas y obtener ingresos.

Indica que ellos pagan mil 500 pesos por la renta de este instrumento musical cada semana. Lo renta su esposo y por eso ellos tiene que trabajar a veces por más de 10 horas al día para sacar lo de la renta y ganancias para ellos.

Indica que no se quejan, porque a muchas personas les gusta escuchar el organillo por su calle y hasta salen a verlos y les dan unas monedas. “Regularmente sí sacamos lo de la renta y un poco más, pero nunca es suficiente para mantener a una familia de forma digna, dado que todo está caro, pero ahí vamos no nos quejamos”.

Hay días muy bajos en los que solo sacan unos 300 pesos, pero tienen que seguir caminando y recorrer las calles para que más familias los escuchen y les den unas monedas.

Van con el organillo, por las calles, todos los días. Prácticamente no descansan ningún día. “Hay que trabajar para mantener a nuestra familia y por eso andamos juntos para acompañarnos. Mi esposo carga el organillo y yo lo toco de esquina en esquina”.

Comenta que al principio da pena andar en las calles con el organillo, “pero ya me acostumbré y soy una mujer luchadora y trabajadora, así que seguiremos hasta que podamos, además me gusta escuchar la música que emite el instrumento. Ya no me da pena porque es un trabajo digno”.

Comenta que tiene tres hijos que ya trabajan, “pero nosotros trabajamos para no depender de nadie. Mi esposo y yo nos sentimos muy orgullosos de ser organilleros".

Ser un músico callejero itinerante es la forma que encontraron para ganarse el sustento. Este instrumento musical es una tradición de muchos años en el país, así que gusta a la gente que a veces se acerca para escucharnos, expresa.

INSTRUMENTO EUROPEO

El organillo es un instrumento musical que sus orígenes se remontan al siglo XVII en Europa. Es una caja portátil con una manivela que acciona el mecanismo interior.

Su elemento central es el cilindro de madera hueca que tiene unas púas o puntillas de metal ordenadas de manera que cada una es una nota de la melodía. Cada melodía está grabada en unas mil 200 puntillas y un cilindro puede tocar ocho piezas, es decir, tiene aproximadamente 9 mil 600 puntillas.

Doña Concepción Colorado solo tiene que girar la manivela para que el cilindro mueva un fuelle, que sopla en una caja alargada llamada secreto, la cual distribuye el aire de manera uniforme.

El sonido se produce cuando las púas del cilindro chocan con la punta de acero de las teclas; estas suben y tapan las válvulas de las cornetas, impulsando el aire hacia la salida de cada una.