Sacerdotes pederastas traicionan a la iglesia, advierte el nuncio apostólico

Córdoba, Ver.- El nuncio apostólico en México, Franco Coppola calificó como una traición de la misión de la iglesia a aquellos sacerdotes que han cometido pederastia, así lo dio a conocer está tarde en su visita a la ciudad de Córdoba

Al ser cuestionado por medios de comunicación sobre el tema de violaciones a menores de edad realizados por sacerdotes, aseveró que la pederastia es algo vergonzoso y que debe ser castigado y denunciado.

Estos sacerdotes hacen lo contrario en lugar de salvar roban, toman la inocencia y la vida de niños y niñas porque sabemos que el daño se queda por muchos años, no tengo experiencia o tenga especialidad en esto, me he topado con víctimas pero no me han dicho que han dejado esto en el pasado

Abundó que este tipo de acciones dañan la vida de las personas quienes viven con una herida que los condiciones, en ocasiones, a tener menos relación con la sociedad y la iglesia, “esto es algo que venimos conociendo porque la realidad y la psicología nos han ayudado a describir estos fenómenos”

Acotó que la iglesia ha tomando muy en serio este tipo de actos por ello han dejado en claro que los superiores religiosos u obispos no tengan la responsabilidad de decidir , ya que pueden ser flexibles o indulgentes, por ello la Santa Sede, dijo que estás acciones serán enviadas directamente al Vaticano donde el Papa tomará la decisión y será quien juzgue.

Ellos dirán como se juzgará o castigará al sacerdote culpable, claro que para romper este ciclo vicioso …(porque muchas veces son personas acusadas que abusan y esto pasa en las familias), la iglesia se hizo de herramientas psicológicas para asegurarse de que los aspirantes a sacerdotes sean personas sanas que no tengan este tipo de vida, que sean equilibrados

“Es importante denunciar porque hay que retirar a los sacerdotes del ministerio porque si no son un peligro para los demás, el problema es que la personas que fue afectada debe ser asesorada para que está tenga más confianza”

El nuncio apostólico en México, visitó la ciudad de los 30 caballeros acompañando al Obispo de la Diócesis de Córdoba, Eduardo Patiño Leal al nombramiento del Obispo Coadjutor Eduardo Carmona Ortega, quien está tarde tomo protesta de esta función.