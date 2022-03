Salario de diputados no llega a $140 mil pesos: Gómez Cazarín

Tras rechazar que alguno de los diputados o diputadas locales obtenga un salario de 140 mil pesos mensuales, el coordinador de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, descartó que se vaya a realizar una reestructuración en los salarios del Congreso local.

En entrevista, refirió que el salario de los y las legisladoras está topado en 58 mil pesos y, aunque hay otras compensaciones, ningún monto llega a la cifra señalada.

Local Pide Gobernador a funcionarios mantener bajo salario

Recordó que, incluso, en la pasada Legislatura pasada se otorgó una liquidación a los diputados y las diputadas acorde con sus actividades. “Los diputados se fueron con una liquidación como cualquier empleado de cualquier empresa en Veracruz, con 160 mil pesos por tres años. No se repitió la historia de que sus bonos de salida eran de 2 o 3 millones de pesos”, dijo. El legislador afirmó que los gastos excesivos que se tenían en el estado han sido eliminados, además de que el presupuesto del Poder Legislativo no ha registrado aumentos que afecten las finanzas del Estado.

“La corrupción y los gastos excesivos en el estado ya no existen, el presupuesto no ha aumentado como se había aumentado en Legislaturas pasadas, en la pasada Legislatura se tuvo un ahorro de casi 300 millones de pesos, no incrementó el presupuesto, nosotros estamos comprometidos a hacer la misma tarea con esta Legislatura”, expuso.

Lee más: Así reparten 55 mil millones de presupuesto en Veracruz

Destacó que las percepciones salariales de las y los legisladores ya fueron revisadas, por lo que no se prevé realizar un ajuste.

“Nuestros salarios ya están revisados, si hiciéramos malos manejos tendríamos observaciones, pero van dos años que la Auditoría Superior de la Federación hace la auditoría en el Congreso y hemos salido perfectamente bien calificados”, agregó.