¿Saldrás hoy a carretera? Ten en cuenta que cerrarán carreteras

Xalapa, Ver.- El líder de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac) en Veracruz, Juan Durán Mendoza, confirmó que este martes protestarán sobre el bulevar Xalapa-Banderilla a la altura de la colonia 21 de marzo.

Explicó que serán cerca de 500 unidades de transporte con las que mostrarán su inconformidad ante las políticas de los gobiernos federal y estatal.

“El diésel se volvió a ir a una cantidad imperdonable para el transportista, el aumento de casetas, el libramiento que nos sigue chingando y los paso por Xalapa porque cómo está todo”, dijo.

Sostuvo que es una queja general en contra del gobierno porque en dos años, no se ha visto más que falacias y apoyos que no les llegan.

Agregó que en las carreteras siguen siendo víctimas de extorsión por parte de los elementos de la Guardia Nacional, cuando debería ser la corporación que les brindara la seguridad que requieren para trabajar.

“No existe una Guardia Nacional que cuide de carreteras más que puras extorsiones con la Guardia Nacional, la Secretaría de Comunicaciones solo chiflando en la loma y viendo pasar y dejando los problemas”, abundó.

Expuso que son muchas las políticas que afectan a los transportistas y aunque no buscan bloquear, se trata de una protesta para llamar la atención de las autoridades de todos los niveles.

Se prevé que esta protesta sea a nivel nacional y en varios puntos del estado, entre ellos la capital del estado, en espera de respuestas.

Transportistas, víctimas de inseguridad

Veracruz, Ver.- Con una misma exigencia más de 500 mil integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac) realizarán un bloqueo a nivel nacional para exigir mejores condiciones de trabajo en materia de seguridad en medio de esta contingencia por Covid-19.

Desde las 8:00 de la mañana de este martes 2 de marzo distintos tramos carreteros verán afectada su circulación por el paro de unidades que reflejan una serie de peticiones al gobierno federal y a los gobernadores.

Entre las muchas exigencias es seguridad para los transportistas, que son víctimas diarias de la inseguridad y la delincuencia, implementación de programas de apoyo para los hombres camión en materia de salud.

En el caso de Veracruz la petición es que el libramiento Xalapa sea libre de cuota para no seguir llenando los bolsillos de los empresarios que tienen concesionado el tramo carretero.

Otra exigencia es frenar la corrupción en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) desde el más alto nivel.

“Señor gobernador los transportistas hombres-camión exigimos seamos atendidos y apoyados por su gobierno porque su gente nada más nos da atole con el dedo y no soluciona nada, los transportistas veracruzanos requerimos apoyo de su gobierno, no hemos visto su sensibilidad hacía el hombre camión la pandemia no nos mata, nos mata la delincuencia y a la corrupción que existe” son algunas de las consignas del sector.

En el estado la detención de unidades será en carreteras federales y posiblemente en los accesos a los puertos.

Con información de Ingrid Ruiz

En Córdoba rechazan aumento a los precios de gasolina

Córdoba, Ver.- La Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (Amotac) confirmó la marcha de camiones de carga mañana, en demanda de que autoridades estatales y federales, resuelvan sus peticiones.

Realizarán una protesta pacífica desde Rancho Trejo hasta la Caseta de Fortín. Valentín Romero Trujillo, delegado y consejero nacional de Amotac, informó que protestarán por el alza de gasolina, las pésimas condiciones de carreteras de Veracruz y el incremento del 3 por ciento a las casetas de peaje.

Esas cuestiones, dijo, provocan que se “levanten” en manifestación pacífica en la que participarán camiones de carga y tráilers que circularán en un solo carril para ejercer presión y las autoridades accedan a dialogar con sus líderes nacionales y representantes.

Dio a conocer que la marcha iniciará a las 08:00 horas. Lauro Rincón Hernández, delegado estatal de Amotac, explicó que a esa hora se formarán los camiones para a las 11:00 horas salir de Rancho Trejo rumbo a la caseta de peaje número 45 de Fortín, donde finalizará la marcha.

Explicó que esta manifestación de los camioneros también tendrá impacto en otros municipios de la zona centro, otro grupo saldrá de Esperanza y en Orizaba del Parque Industrial (PIVO).

Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

Se prevé, dijo que participen alrededor de mil unidades de varios municipios de la zona, resaltó que acordaron que la marcha sólo circulará en un carril para que haya tránsito vehicular particular y de emergencia.

Se hace un llamado a la población a circular sobre la zona mencionada con precaución pues será un tráfico lento el cual se vislumbra.

Con información de Guadalupe Castillo | El Sol de Córdoba