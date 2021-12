Sale caro registrar a un niño; por eso hay rezago

Según la Dirección General del Registro Civil del Estado, el puerto de Veracruz es el municipio que mayor rezago tiene en el registro de nacimientos de la entidad.

El encargado de despacho Carlos Córdova Vega refiere que en los últimos ocho años han detectado que se hacen cobros que no se establecen en la ley y ello impide a las familias, sobre todo de escasos recursos, poder realizar el trámite.

“Ahí históricamente hemos tenido este rezago, estamos detectando que hay niños de entre 3 y 8 años de edad que no están registrados y eso ya no fue problema de la pandemia, sino que está originando en el municipio porque cuando una persona no acude a registrar a su hijo los primeros seis meses, después se les pide una constancia de inexistencia de registro, es una constancia que en el municipio se las cobran muy cara, de alrededor de 380 pesos”.

Además de esto, explica, les piden las actas de los padres actualizadas, cosa que la ley no exige y que les genera un gasto cercano a los mil pesos “incluyendo traslados y a veces las familias de las colonias no pueden hacer ese gasto”.

Detalla que las brigadas itinerantes del Registro Civil se retomaron recientemente y con estas acciones han podido abatir parte de ese problema.

“También es por el desconocimiento de que antes, después de los 6 meses de nacidos los menores se aplicaba una multa al registrarlos, pero es algo que se derogó hace muchos años, entonces tienen el desconocimiento, si todavía los multas y se les ha explicado que ya no, pero se encuentran con esta problemática de que precisamente en este municipio, les hacen esos cobros entonces les sale más caro y ahí tienen a los niños sin registrar y ya están yendo a la escuela y tienen la problemática de que no están bien registrados ni afiliados a la escuela ni a los servicios de salud ni nada de eso”.

Expone que luego de año y medio en que fueron suspendidas por la pandemia por Covid-19, fueron retomadas las brigadas, en las que se atiende a 16 municipios de la zona sur, norte y centro. Veracruz es de los municipios que más se ha visitado.

Se brindaron poco más de 20 mil servicios en total, por todos los municipios, entre ellos las copias certificadas de actas de nacimiento, las rectificaciones administrativas, registros de nacimiento, registros extemporáneos y las altas de las actas en el Sistema Nacional que es lo que les piden a todos los ciudadanos para hacer sus trámites.

Detalla que se decidió que fueran estos 16 municipios en coordinación con el Registro Nacional de Población ya que se detectó que el año pasado faltaron registros de nacimientos por la pandemia.

Se trata de lugares como Las Choapas, Minatitlán y Acayucan en el sur; en el centro Coscomatepec, Xalapa, Atzalan, Jalacingo, puerto de Veracruz, Boca del Río y Medellín mientras que en la zona norte son Papantla, Poza Rica, Tantoyuca y Álamo.