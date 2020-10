Salió a comprar la leche con su bebé y no regresó; familiares se manifiestan

Boca del Río, Ver.- En protesta por la extraña desaparición de una madre y su hija en la comunidad de Paso del Toro, perteneciente al municipio de Medellín de Bravo, familiares se manifestaron para exigir a las autoridades del Gobierno del Estado y de la Fiscalía General de Justicia su localización.

De acuerdo con Catalina Guzmán Campos, sus sobrinas María Fernanda “N” Emily Guadalupe “N” desaparecieron desde la tarde noche del pasado martes 29 de septiembre.

Explicó que su sobrina de 21 años salió de casa con dirección a la tienda ubicada a unas cuadras para comprar leche para su bebe; llevaba menos de 300 pesos y ya no regresó a casa.

“Estamos muy preocupados porque mi sobrina no aparece, no sabemos que sucedió, pero estoy segura que no huyo porque llevaba menos de 300 pesos solo iba a comprar leche para su hija, pensamos que algo les sucedió”, dijo.

Comentó que cuando notaron que ya había pasado mucho tiempo y sus sobrinas no regresaron de la tienda, se pidió auxilio al 911 y los policías buscaron en los alrededores sin hallar nada.

Por ello, ya se presentaron la denuncia correspondiente a la autoridad para que puedan ser localizadas porque temen por su integridad física.

Con una manta donde se pide ayuda para localizarlas, los familiares y amigos se manifestaron sobre el bulevar Miguel Alemán a unos metros del palacio municipal para solicitar la colaboración de autoridades y de la ciudadanía en general para que María Fernanda y su pequeña hija regresen con vida a su casa.