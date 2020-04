Salir de casa sólo con las medidas preventivas: Ramos Alor

XALAPA, Ver.- El director de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), Roberto Ramos Alor expresó que si salen de casa es con las medidas preventivas necesarias.

A veces es imposible permanecer todo el tiempo en casa, porque tienen que hacer sus pagos, compras de alimentos, medicamentos, salir a trabajar pero por favor hágalo con las medidas preventivas

Comentó que se dieron a la tarea de revisar las conglomeraciones en filas en Poza Rica de algunos comercios de actividades sustanciales.

Recomendó quedarse en casa si no tenemos nada que hacer afuera y guardar la sana distancia para evitar el contagio de persona a persona.

Recordó el número de expertos de la salud que es 800-0123456 y la página web www.coronavirus.veracruz.gob.mx donde hay datos oficiales.

Guadalupe Díaz del Castillo Flores, Subdirectora de Prevención y Control de enfermedades de SESVER, mencionó que en México se sigue en fase dos de la contingencia sanitaria, debido a que hay transmisión comunitaria en algunos municipios.

Detalló que las medidas son proteger a los adultos mayores; suspender clases presenciales del 23 de marzo al 30 de abril de 2020; posponer eventos y reuniones de 50 personas o más; suspender actividades laborales no esenciales; lavado frecuente de manos con agua y jabón; estornudo de etiqueta; no saludar de mano, beso o abrazo; no tocarse la cara; limpiar las superficies de uso común.

Agregó que el dinero, el camión, el carrito del super, el checador del trabajo, lo que compramos en la tienda, por lo que es necesario lavarse las manos cada vez que se toque algo ajeno.

Sin embargo, señaló que por eso es importante el “quédate en casa” debido a que es un ambiente controlado.