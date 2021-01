Salud, trabajo y mejor economía, lo que piden xalapeños en 2021

Xalapa, Ver.- Salud, trabajo, que se reactive la economía, que los precios de los básicos no sigan subiendo y que la vacuna se empiece a aplicar son algunos de los deseos y solicitudes de amas de casa, maestros, líderes empresariales y pastores eclesiásticos para el año 2021.

Asimismo desearon que haya más solidaridad, empatía, y responsabilidad para poder salir delante de la pandemia que ha ocasionado el Covid-19 y con los menores daños para todas las familias.

Janet Camacho, maestra de tercer grado de primaria, cree que se requiere de responsabilidad y solidaridad entre vecinos, colonos y padres de familia para que pronto ella pueda estar nuevamente frente a su grupo en la colonia Guadalupe Victoria de Xalapa, por lo que pide salud para todos sus alumnos y sus familias.

Verónica Hernández, directora de la escuela primaria Emiliano Zapata, pide por el trabajo de las personas que están atravesando por situación difícil, pide solidaridad para quienes se han quedado sin trabajo, asimismo pide que la vacuna empiece a llegar a las personas que más la necesitan como el sector salud, y también para los maestros que requieren estar sanos para seguir atendiendo a sus alumnos ya sea presencialmente o por vía remota.

Bernardo Martínez Ríos, presidente de Canaco Xalapa, pide que el próximo año se haga todo el esfuerzo posible para apoyar a las micro y pequeñas empresas, que los empresarios y emprendedores tengan fortaleza y se sigan preparando para crear empleos, así como que la economía se fortalezca, pues de ello depende que las personas mantengan sus empleos, otros puedan emplearse y que por fin la aplicación de las vacunas ayude a la población a tener una vida sana.

La doctora Julieta Peña, quien actualmente no da consultas pues forma parte de la población de riesgo, asienta que ha sido muy difícil no poder atender a sus pacientes presencialmente, que le ha dolido mucho recluirse y no ser parte de la solución, por lo que pide por la salud, responsabilidad y empatía de quienes siguen trabajando desde casa, cuidándose y tratando de no ser parte de las estadísticas negativas, sino de las positivas que siguen aportando en conocimientos e impuestos para el país.

Rosalba Ángeles, empleada federal en el área de seguridad, asienta que se requiere del respeto y de la responsabilidad de la población en general, pues ellos como los médicos no han dejado de trabajar en la atención al público donde se ha encontrado con gente que respeta la distancia y las medidas de seguridad, pero también con aquellos que no sienten el menor respeto por quienes trabajan junto a ellos. Pidió más empatía y salud.

Luis Sánchez, presidente de la Coparmex, pide porque las condiciones económicas se mantengan y conserven para que el sector pueda mantener el trabajo de empleados y colaboradores, lo que se verá reflejado en salud y seguridad para la sociedad.

El pastor Guillermo Trujillo Álvarez pide por la paz, por la solidaridad, por la salud para quienes no pueden dejar de trabajar, así como por el trabajo para los veracruzanos. Dijo que es momento de mostrar solidaridad, respeto y empatía por los demás.

Armando Díaz Salazar, vocero de la Alianza de pastores por la paz, pide por la seguridad, la sanidad, la paz interior y la fortaleza; por amor para quienes han sufrido la pérdida de familiares y porque las condiciones generales mejoren para toda la ciudadanía, lo que depende de la responsabilidad de todos para con el prójimo.

José Guadalupe Rodríguez Ahumada desea que se termine la pandemia y que con ello haya salud para todos. Eva pide que todos los seres humanos se lleven bien, así como que se ayuden. También pidió por salud para su familia y para toda la humanidad. Teresa de Jesús hizo oración porque la gente tenga salud, porque no haya más enfermos y porque a todos les vaya mejor el próximo año. Rafael pide por salir ya de la pandemia, por la salud y el trabajo de sus hijos y por quienes han perdido su empleo.

Carlos López Rivera también pide porque las personas conserven su trabajo, su salud, y porque haya paz en las casas de los mexicanos. Camilo Arellano Landa desea que lo que afecta a la humanidad en estos tiempos se acabe, que vuelva la normalidad, aunque para eso se tendrá que reflexionar para hacer un cambio de vida, acabar con los sueños materialistas de poder y prestigio. Alejandra Lozano pide por el trabajo de quienes lo perdieron y por la salud de las personas que se han visto afectadas por la pandemia.

Susana Morales, quien quedó viuda hace dos meses, pide salud para su familia y para toda la gente, pues teniendo salud todo lo demás llega por añadidura.

