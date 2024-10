A San Rafael Guízar lo visitarán al menos 500 peregrinaciones en la Catedral de Xalapa: Arzobispo

El arzobispo de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong, pidió a los feligreses que participarán en las peregrinaciones en honor a San Rafael Guízar y Valencia a tomar las precauciones necesarias para evitar accidentes.

En la homilía de este domingo, el arzobispo indicó que durante esta semana se esperan más de 500 peregrinaciones provenientes de toda la entidad y estados vecinos.

“Esperamos muchas visitas, tendremos grupos pequeños y otros muy grandes, vendrán grupos de estudiantes, de iglesias y de comunidades, son personas que desean venir a refrendar su fe, pero también les pedimos que sean cuidadosos, ordenados y atiendan las recomendaciones de las autoridades”, dijo.

¿Cuándo se espera el mayor número de visitas a la tumba del Santo Rafael Guízar y Valencia en la Catedral de Xalapa?

Recordó que los días con la mayor presencia de visitas serán el 23 y 24 de octubre, días considerados como los más importantes de este festejo patronal.

“Tenemos la fortuna de que aquí en la Catedral contamos con nuestro santo veracruzano, el patrono de todos los obispos de México, San Rafael Guízar y Valencia, siempre cercano a las familias, a nuestros jóvenes, niños y también muy cercano a los necesitados, a los pobres”, comentó.

Siguiendo con el mensaje que brindó a los feligreses, manifestó que en la actualidad muchas personas no llevan a cabo su catolicismo conforme a los designios de Dios y buscan amistades que únicamente incitan a malos actos.

“El catolicismo actualmente está alejado de Jesús y de sus acciones, pero debemos saber que, entre más caídas, más pecados, más crisis, más necesitamos a Jesús y a su palabra”, manifestó.

Refirió que las personas deben ir aprendiendo a reformar su corazón, a actuar con mayor benevolencia o caridad.

“Otros están buscando cómo explotar a otros, pero nosotros no debemos hacerlo, no porque seamos inmaculados o perfectos, sino porque Jesús nos dice que no debemos ser así, algunas familias pelean, se divorcian, se separan, pero al interior de nuestros hogares debemos acercarnos a Dios, en nuestra familia debemos tratar de vivir en paz”, expresó.

El arzobispo comentó que muchas veces las personas no son capaces de reunirse o estar con amigos que busquen generar actos de bien.

Algunos católicos visten a sus hijos como el Santo Rafael Guízar y Valencia / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

“A veces tenemos amigos que son cómplices del pecado o del mal, cuántas cosas organizamos con ellos o ellas que buscan conducir a males, a vicios, a desfiguraciones del corazón, por eso debemos buscar el camino de conversión, de cambio, ser serviciales, apostólicos, seguir acercándonos a Jesús porque nosotros podemos ser misioneros, porque comunicamos lo que hemos aprendido del evangelio”, agregó.