Sanciones para personas que no usen cubrebocas en la calle, pide líder empresarial

Xalapa, Ver.- Se debe sancionar a las personas que no traigan cubrebocas en lugares públicos porque por unos pagan todos, indicó Octavio Jiménez Silva, presidente del Consejo Empresarial Metropolitano de Xalapa, quien dijo que se debe reconocer que el sector empresarial ha invertido dinero que a veces no tiene para seguir las reglas del sector salud, cuando por personas que no toman las medidas se tiene que bajar la afluencia de clientes en los negocios y en la vía pública, lo que afecta al comercio establecido.

Entrevistado en la reunión donde se dio a conocer el Consejo de Turismo de Xalapa, el líder empresarial opinó que la sanción que se debería aplicar a quienes no usen cubrebocas en la calle debería ser económica, pues “cuando nos tocan el bolsillo reaccionamos y lo hacemos, como pasó con la sanción para quienes no usaban el cinturón de seguridad”. Se debe vigilar celosamente que todos traigan cubrebocas.

En las colonias, por ejemplo, no existe el Covid-19, ya que del cien por ciento de las personas que se están ganando su dinero, el 90 por ciento no lo usa; “en los mercados sobreruedas vemos a los comerciantes sin éste”.

La sanción económica la deben analizar las autoridades municipales y el Cabildo “y ojalá fuera pronto porque estamos viendo un incremento del cien por ciento en los casos y no queremos que vuelva a pasar lo de enero y febrero, que por el incremento en los casos activos de Sars-CoV-2 se empezó a escasear el oxígeno, del cual hasta este momento no ha habido reporte de escasez, pero todavía nos falta mucho por caminar”, indicó.

Recordó que en los tres primeros meses del año, se escaseó por lo que los precios se fueron hasta el tope porque no lo había y hubo mucho mercado negro, en este momento afortunadamente no hay escasez ni incremento en los precios.

Respecto a la venta clandestina del oxígeno, reconoció que el año pasado las autoridades municipales actuaron y clausuraron los puntos de venta que no se daba en locales o negocios sino en casas. “Las direcciones de Comercio y Protección Civil municipales tomaron cartas en el asunto y clausuraron”.