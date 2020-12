Santa reparte hoy regalos y tiene una petición: cuídate del Covid-19

Xalapa, Ver.- Sé que les duele no estar juntos, no poder abrazarse, ni reunirse con toda la gente que quieren, dijo Santa Claus en el mensaje que dio a la ciudadanía; sin embargo, como ha visto a mucha gente en la calle sin cubreboca, les pide que se cuiden, que no ponga en riesgo su salud y la de otras personas y les invitó a tener una Navidad virtual. Envió un mensaje de amor y fortaleza al sector salud y a todos los que trabajan en los hospitales para que sepan que hay mucha gente que ora por ellos.

Puntualizó que la solicitud más recurrente que le hace la gente es por salud para ellos y sus familias, sin embargo, aclaró que él no la puede dar porque eso depende de los cuidados que cada uno esté realizando, en ese contexto ahora Santa es quien pide a la población cuidarse, quedarse en casa y si se tiene que salir, guardar todas las medidas, porque los contagios se han incrementado en los últimos días.

Asimismo envió un mensaje de fortaleza y de amor a los trabajadores del sector salud que han estado laborando fuertemente debido a que otras personas son las que salen de casa y descuidan su salud.

Local Estas son las tradiciones decembrinas en Xalapa

Dijo que ve a muchas familias sin cubrebocas, a pesar de que sabe que quieren verse, estar con sus familiares y amigos, les pide que por este año su celebración sea virtual en vista de que los casos de Covid-19 han estado incrementando.

Hizo un llamado a estar en contacto con su familia a través de las redes sociales, así como a escribirle a él también por Facebook o Whats App para que no salgan y se pongan en riesgo.

Felicitó a los doctores, enfermeros, químicos, camilleros, afanadores y a todos los que están en la primera línea de atención a los enfermos, porque también tienen familia y desean estar con ella y no pueden.

“La petición que me llega más recurrentemente es queremos salud, pero Santa no les puede cumplir esa petición porque necesita el apoyo de todos. Todos tenemos que brindar ese regalo que quieren que es salud”.

No descuidarse, pide Santa

A no descuidarse, no formar parte de aglomeraciones o multitudes porque el contagio de Covid-19 está muy fuerte, lo que nos llevó a pasar rápidamente a semáforo amarillo, llamó Santa Claus Jake Squeletor, quien llegó a la plaza Lerdo pasado el mediodía.

Su llamado a la población es a cuidarse, pues aunque él es como “Jake, el rey calabaza” y está muerto siempre se sanitiza, se lava las manos, usa gel antibacterial y guarda las medidas de sana distancia.

Reiteró que el llamado es a quedarse en casa, a salir para lo más indispensable y a no sacar a los niños ni a adultos mayores porque ellos son los que corren un mayor riesgo de contagiarse del Covid-19.

→ Recibe las noticias más importantes, alertas, reportajes e historias en tu celular, ¡Con un solo clic!

Advirtió que la consecuencia de no atender el llamado de las autoridades es el rebrote del virus como ha sucedido en la Ciudad de México, donde la gente se descuidó y ahora deben enfrentar las consecuencias.

Dijo que él, con todas las medidas, estará en la plaza Lerdo para que los niños o las familias puedan tomarse una foto siempre y cuando porten su cubrebocas, porque su presencia ahí es para representar alegría no lo contrario.

Su representación de “Jake, el rey calabaza”, concluyó, pretende hacer conciencia en la gente que aunque esté pasando por condiciones duras o difíciles siempre hay esperanza y que si bien la situación es complicada en este momento, el llamado es a no bajar la guardia y sobre todo a no ponerse en riesgo porque de eso depende volver a ver a quienes queremos.

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

Visita de Santa desde el Polo Norte

Córdoba, Ver.- En un año lleno de emociones, problemáticas de salud como estrés en los niños por el encierro social derivado de la pandemia de Covid-19, docentes desean que estos no pierdan la ilusión e inocencia de poder conocer a Santa Claus y sus Duendes Mágicos, pues al verlos caminar por las calles de Córdoba y recibirlos en sus hogares, su cara irradia emoción y sorpresa pues están conociendo a una persona que reparte regalos acompañado de sus fieles renos.

Para Juan Manuel, Sandra y Andrés todo empezó por su labor docente, pues con el objetivo de enseñar y hacer que los niños conserven la ilusión de ver a Santa Claus, para una obra de teatro se disfrazó de este mítico personaje de gran barriga y colorido traje rojo y desde hace 4 años ese atuendo forma parte de su guardarropa y fue este 2020 que decidió sacarlo para llevar una sonrisa a los más pequeños de casa.

Foto: Guadalupe Castillo | El Sol de Córdoba

“Somos maestros y me gusta ver en los pequeños esa sonrisa y alegría que tienen cuando ven al personaje, por eso decidimos organizar esta acción de repartir juguetes con las medidas sanitarias con la intención de llevar un poco de alegría a los niños hasta sus casas”.

Santa Claus y sus Duendes Mágicos están listos para llevar alegría a 6 pequeños que fueron contactados por sus padres y que la tarde noche del 24 de diciembre recibirán una linda sorpresa que les cambiará su rostros,”ellos sufren más de la pandemia en cuestión del encierro y queremos darles algo distinto, cuando vamos caminando por las calles los niños pequeños nos saludan y nos dicen adiós”.

Afirmó que pese al año difícil los niños no pierden la ilusión y estos docentes caracterizados de estos personajes buscan que esto no se pierda.

Juan Manuel, hizo su traje a la medida hace 4 años con un sastre y se tardo aproximadamente 15 días en realizarlo, pues tener una gran panza no es fácil ya que una vez puesto su personaje, debe de maquillarse, colocarse barba, pelo blanco y el conocido gorro rojo con un pompón blanco.

Los duendes, Sandra y Andrés tardan un poco más en estar listos pues su maquillaje requiere de paciencia, esmero y magia navideña. Sus trajes son prestados y requirieron de tiempo para poder realizarse pues el colorido del verde y el rojo juntos hace que los niños volteen a verlos cuando van por las calles. Ellos son familia que reparten alegría.

Foto: Guadalupe Castillo | El Sol de Córdoba

Este es el primer año que Santa y sus Duendes se dejan ver por las calles de Córdoba pues así como a la ciudadanía en general la situación de la pandemia les afectó económicamente pues les complica la situación que viven los padres pero quienes llegan a realizarlo es porque buscan poner en sus hijos la alegría, esperanza e ilusión que quizá están perdiendo por la Navidad.

“Queremos luchar porque esta ilusión y alegría no la pierdan pues la situación si bien no fue la idónea para este año, se debe de continuar”.

¿Quieres saber como llegará Santa con sus Duendes Mágicos a las casas de los niños bien portados? Muy fácil con el uso de las tecnologías Santa Claus y su equipo cuentan con el número de WhatsApp 271-133-27-56 o al 271-107-17-79 y es allí donde estos personajes dan las indicaciones a los padres y que es lo que incluye la visita desde el Polo Norte.

La música navideña, la característica risa de santa y los fieles renos Donner, Blitzen, Vixen, Cupid, Cometa, Dasher, Dancer, Prancer y Rodolfo llegan a la casa de los niños, pero también saben que la situación de la pandemia es importante y cuidando a los niños hacen la entrega fuera de su casa o bien dentro pero con todas las medidas de sanidad.

El horario de entrega es a partir de hoy y el 25, pues Santa Claus debe de entregar a más niños y de ello depende el horario empezando tentativamente a las 6:00 pm.

Foto: Guadalupe Castillo | El Sol de Córdoba

Juan Manuel, Sandra y Andrés, comentaron que la alegría de los niños se nota pues su reacción es de asombro, “no saben si reír, llorar y los mensajes de los papás que nos dicen que el menor sigue en shock, están emocionados porque Santa y sus Duendes saben su nombre y les llevaron regalos”.

Independientemente de los regalos, Santa Claus y sus Duendes dejan mensajes a los niños , pero también los adultos mayores llegan a emocionarse al verlos caminando por la calle.

Con información de Guadalupe Castillo | El Sol de Córdoba

Cambia su trineo por el taxi

Veracruz, Ver.- El Santa Claus veracruzano cambió su trineo por un taxi para poder trasladarse más rápido por toda la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y desearles a todos una Feliz Navidad pero sobre todo pedirles que tomen en cuenta las medidas sanitarias para disminuir la propagación de virus SARS-CoV-2.

Lo que nació como una “charada” se convirtió en una satisfacción para Francisco Monzón Bejarano, quien desde hace dos años se caracteriza como el Santa Claus veracruzano.

Foto: Ingrid Ruiz | Diario de Xalapa

Relató que la idea de caracterizarse como el también conocido como “Papa Noel” surgió durante una reunión familiar en donde acudió con la barba larga y blanca porque tenía varios días que no se rasuraba.

“Fui a una fiesta familiar y llegue con la barba larga porque se me había pasado rasurarme y mis hermanas empezaron a hacer bromas de que el rastrillo se había quedado sin filo y así, pero una de ellas me dijo que por qué no me vestía de Santa porque ya faltaba poquito para la fecha, que ella me daba el traje, luego otra se apuntó que también, pero yo lo tome todo a broma, como guaza como una charada”, dijo.

Sin embargo, a las semanas una de sus hermanas le llamó para pedirle que fuera a tomarse las medidas para que le diseñaran el vestuario, ya que tanto ella como su prima habían aportado para el traje.

Desde entonces, a bordo de su taxi con número 8297, Santa se ha encargado de sorprender a todos sus pasajeros con una linda sonrisa y el tradicional ho-ho-ho.

Comentó que en especial los niños son los más emocionados en abordar el taxi pues nunca esperan encontrar al gordito de barba manejando la unidad.

Foto: Ingrid Ruiz | Diario de Xalapa

“Los niños se suben muy contentos, me sonríen, me van platicando de los regalos que quieren, algunos me hacen travesuras y hasta me jalan la barba. Ha sido muy bonita la experiencia, también me han contratado para eventos y he convivido con todos los niños, algunos muy especiales y es una satisfacción muy grande para mí”, comentó.

Explicó que año con año espera la temporada navideña para lucir su atuendo y desde tres meses antes deja de rasurarse la barba para que luzca casi igual a la de Santa Claus.

“Una vez una niña me jalo la barba porque pensaba que no era real y su mamá me contó que es que se había tomado una fotografía en un lugar y por mala suerte al santa se le cayó la barba y la niña se quedó con la idea de que la barba era falsa, fue muy divertido”, relató entre risas.

El Santa Claus veracruzano dijo tomar muy en serio las recomendaciones de las autoridades ante la emergencia sanitaria que se vive ya que dentro de su taxi cuenta con gel antibacterial y agua para lavarse las manos constantemente.

Foto: Ingrid Ruiz | Diario de Xalapa

“Yo si le quiero pedir a la gente que se cuide mucho, que tome en cuenta las recomendaciones de las autoridades, yo aquí en mi taxi me cuido y cuido a la gente porque traigo alcohol, gel y agua para lavar las monedas, todos debemos de cuidarnos, pero sobre todo cuidar a nuestros adultos mayores”, señaló.

El Santa Claus veracruzano envió un afectuoso saludo a todos los niños deseándoles que pasen una muy feliz navidad.