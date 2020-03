SAT debe aplicar mano de hierro con ambulantes: Canaco

Xalapa, Ver.- La limpieza y rescate de espacios públicos, que se encontraban invadidos por comerciantes informales, representa una oportunidad para que esos vendedores se regularicen y contribuyan al desarrollo económico por medio del pago de impuestos, dijo Bernardo Martínez Ríos, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur).

Entrevistado en sus oficinas, sostuvo que los vendedores informales comúnmente suelen infringir reglamentos y leyes, pues además de que obstruyen el paso de peatones pueden ofertar productos y aparatos de dudosa procedencia y piratería, entre otros, sin omitir que hay quienes toman energía eléctrica de manera irregular.

Aunque no precisó cifras, señaló que el comercio informal a nivel nacional es muy delicado, pues se trata de un porcentaje muy alto del Producto Interno Bruto (PIB) que no puede reflejarse por medio de contribuciones. El sur–sureste del país, donde se ubica el estado, es en donde más se práctica esa actividad, señaló.

Al no pagar impuestos, el comercio informal representa una competencia desleal; "hay quienes no expiden facturas, invaden espacios, no cumplen con permisos, ni con la normativa, además de que son una especie de barrera para el comercio formal, que puede llegar a cerrar sus puertas ante la falta de ingresos".

Desde su punto de vista, señaló que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) "debe aplicar mano de hierro" para que los comerciantes informales se regularicen y contribuyan por medio de impuestos, con tal de que se generen, a su vez, mayores obras y beneficios para todos los ciudadanos.

Más que una mafia, sostuvo, el comercio informal es una costumbre que debe regularse para que cumpla debidamente con sus obligaciones y pueda ejercer sus derechos.

La actividad del comercio informal engloba diversos factores, entre los que salen a relucir los derechos humanos, en el caso de los peatones que no pueden transitar libremente por los espacios públicos, especialmente adultos mayores y discapacitados; de Protección Civil, cuando se habla de las estructuras y la forma en que han sido colocadas sin supervisión, y de leyes, cuando se habla de las tomas de luz irregulares y de los artículos que pueden ofertar, entre otros, señaló.

Bernardo Martínez Ríos recientemente cumplió el primero de los tres años que le corresponden al frente de la Canaco–Servytur. Sostuvo que dentro de poco se llevará a cabo una asamblea para refrendar algunos cargos honorarios y de consejería, además de programar las actividades que se van a realizar más adelante.