Alcaldesa de Sayula se deslinda de hechos registrados en Palacio Municipal

La alcaldesa de Sayula de Alemán, Lorena Sánchez Vargas dio a conocer que presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se investiguen los hechos registrados la madrugada de este lunes en el Palacio Municipal, cuando sujetos no identificados ingresaron al inmueble que estaba tomado por trabajadores municipales, por lo que hubo un enfrentamiento.

En entrevista telefónica se deslindó de todas las acusaciones que se han hecho en su contra, específicamente de haber enviado a las personas para que irrumpieran en el edificio y generaran los actos de violencia, así como los destrozos de mobiliario e infraestructura.

Te puede interesar: Complicado y caótico lo que pasa en Sayula de Alemán, asegura regidor

“Voy a presentar denuncia para que la Fiscalía intervenga dentro del ayuntamiento y acordone las áreas correspondientes. Me deslindo categóricamente de estas acusaciones sin sentido, es evidente que este grupo de intereses creados tiene la consigna de entorpecer el buen funcionamiento y la gobernabilidad del municipio”, expuso.

Local No caeremos en juegos internos en Sayula de Alemán: Gobernador

La alcaldesa representante de Morena indicó que pedirá ayuda de la Fiscalía para que investigue el origen de los actos de violencia y el origen de los mismos, “también que se investigue y castigue a los responsables de las lesiones por golpes a un transeúnte que se trasladaba al funeral de un familiar, no vamos a dar un paso atrás, por el bien de nuestro pueblo y el estado de derecho en Sayula”.

¿Hay personas heridas tras los actos de violencia en el Palacio Municipal de Sayula de Alemán?

En su defensa, argumentó que se enteró por redes sociales de los hechos registrados en las primeras horas de este lunes entre “un grupo disidente que mantiene secuestradas las instalaciones del ayuntamiento de Sayula de Alemán y algunos pobladores de la misma demarcación, lo que ha dejado como saldo destrozos, daños al patrimonio de los Sayuleños y un poblador herido, agredido por el grupo disidente”.

La alcaldesa refirió que el grupo que mantiene tomado el Palacio Municipal supuestamente busca culparla de los hechos registrados y de actos que han sucedido anteriormente, pese a que se ha buscado el diálogo para que las actividades vuelvan a la normalidad.

Al respecto, comentó que el pasado 13 de enero se presentó al Palacio Municipal para pagar a los trabajadores las quincenas y las prestaciones que están pendientes; sin embargo, ha existido negativa de su parte para recibir el recurso.

“Yo me presenté con dos abogados, una secretaria y los elementos de la Guardia Nacional para poder realizar los pagos, ellos preguntaban sobre la procedencia del dinero, yo les expliqué que era de Sefiplan, pero se negaron a recibir el pago y a establecer un diálogo”, comentó.

Trabajadores señalaron que un grupo de personas encapuchadas entraron por la puerta trasera del inmueble | Foto: Cortesía | Trabajadores del ayuntamiento de Sayula de Alemán Acusaron que las personas ingresaron con violencia al portar palos, hachas y varillas | Foto: Cortesía | Trabajadores del Ayuntamiento de Sayula de Alemán Se generó un desencuentro entre quienes estaban al interior del inmueble y quienes ingresaron | Foto: Cortesía | Trabajadores del Ayuntamiento de Sayula de Alemán Personas que tenían tomado el inmueble responsabilizaron a la alcaldesa Lorena | Foto: Cortesía | Trabajadores del Ayuntamiento de Sayula de Alemán

¿Por qué se han generado problemas en el ayuntamiento de Sayula de Alemán?

La alcaldesa acusó que el problema en el ayuntamiento se generó porque presuntamente algunos integrantes del Cabildo querían hacer mal uso de los recursos, “tenía una nómina de medio millón de pesos de personas que yo no conocía, que ellos contrataron, sé que hay desvió de recursos, no puedo hablar de recursos porque no se ha hecho una auditoría”.

Reconoció que las actividades del ayuntamiento se encuentran detenidas, con la excepción de los servicios de Limpia Pública y Obra Pública, cuyo personal, afirmó, está haciendo los levantamientos para la realización de obras que se desarrollarán este año.

“Estas áreas siguen trabajando, el síndico me ha negado las ambulancias, los camiones de basura, la gente no está trabajando, pero tampoco me quiere dar los vehículos, sus obligaciones como síndico no las quiere hacer, ya se las pedí por escrito, pero no quiere”, expresó.

Puntualizó que se prevé que a partir del miércoles inicie el cobro del predial, a fin de poder iniciar con las actividades administrativas.

En distintas áreas del ayuntamiento de Sayula de Alemán se encuentran letreros por la protesta | Foto: Cortesía | Trabajadores La falta de pago a los trabajadores se debe a que las cuentas del ayuntamiento se encuentran congeladas | Foto: Cortesía | Trabajadores Los trabajadores advirtieron que no regresarán a sus actividades hasta que reciban los pagos correspondientes | Foto: Cortesía | Trabajadores Empleados de confianza y sindicalizados del ayuntamiento de Sayula de Alemán iniciaron paro de brazos caídos | Foto: Cortesía | Trabajadores

¿Qué opina sobre la desaparición de poderes?

Cuestionada sobre la desaparición de poderes que fue solicitada por los integrantes del Cabildo al Congreso local, manifestó que debe existir un proceso legal e ingobernabilidad, hecho que no existe en el municipio.

“Los regidores y el síndico no quieren trabajar, pero no presentan su renuncia y que vengan los suplentes, por el bien del municipio y su población hago un exhorto público a este grupo disidente nuevamente, a qué con fundamento en lo dispuesto en la ley de salarios reciban sus prestaciones económicas y permitan el libre funcionamiento del ayuntamiento, el pueblo de Sayula requiere de trabajo conjunto y exige resultados, los invito a abandonar cualquier interés creado que solo daña la imagen de nuestro municipio, de su honorable gente, estas retóricas no contribuyen en el desarrollo”, agregó.