Se acaba la despensa y no tenemos dinero para comprar comida: Madres

VERACRUZ, Ver.-Madres de familia de la colonia Amapolas al norte de la ciudad de Veracruz demandan apoyos a los gobiernos estatal y federal a través de programas de empleo para enfrentar la crisis económica que ya padecen ante la extensión de la cuarentena y la prohibición de andar vendiendo en la calle.

En voz de Herminia Baez Vázquez, un grupo de mujeres realizó una pequeña protesta para pedir apoyos tal como se les dio a los taxistas por contingencia.

Policiaca

Según las mujeres, todas se dedican al comercio informal y debido a las medidas implementadas y que cada día se están haciendo más duras, no pueden salir a la calle a vender sus productos ni poner sus puestos porque son retiradas por la dirección de Comercio municipal.

Pedimos ser escuchadas por el gobernador y el presidente, somos gente de trabajo diario y ahorita no podemos salir por todas las prohibiciones que hay, tenemos hijos y hay que alimentarlos y si no trabajamos de donde vamos a agarrar, no somos delincuentes solo pedimos que nos apoyen, queremos que haya un programa de empleo temporal porque en su mayoría somos madres solteras

Mencionaron que, aunque se anunciaron apoyos para comerciantes, al menos en esa colonia no llego nada y lo que pretenden es llegar a un acuerdo con las autoridades tal como los taxistas quienes también han sido afectados por la pandemia.

Se anuncian programas y programas y aquí no llega nada, ni despensa, queremos obtener un apoyo como madres jefas de para comprar alimentos y lo indispensable en una casa

insistió la vocera del grupo

Comentaron que la cuarentena cada día se va extendiendo más por la cantidad de casos de coronavirus que surgen diariamente y no pueden salir a la calle, se quedan confinadas en sus casas mientras se va acabando el alimento y no tienen dinero para comprar nada.