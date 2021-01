Se agrava crisis de marinos mercantes en el mundo por Covid-19

Veracruz, Ver.- Además de los casos de coronavirus, otro problema que se está registrando actualmente son los suicidios de Marinos Mercantes, reveló el presidente de la Asociación de Oficiales en Comunicaciones Marítimas, Emiliano Antonio Novelo.

Y es que por la misma pandemia algunos llevan varios meses sin poder desembarcar de los buques.

Explicó que hay países que no implementan a tiempo protocolos ante la pandemia y por lo tanto hay casos en los que tienen dos meses o más sin poder bajar a tierra.

Esto ha generado problemas de hipertensión, estrés y depresión y a nivel mundial al menos cinco marinos se quitaron la vida.

“No pueden desembarcar, no pueden ir a puerto o de vacaciones a su casa por las restricciones. Tenemos noticias de las organizaciones internacionales que ha habido casos de suicidio por el encierro que ya no soportan. Son contratos de trabajo muy pesado, hasta 16 horas de trabajo arduo en un embarcación y estas personas se agotan, tienen estrés, preocupaciones, los problemas de salud”, abundó el representante de una de las organizaciones sindicales de la marina mercante.

Calculó que son alrededor de 400 mil marinos mercantes en el mundo que no han podido desembarcar y que se encuentran en espera de que cambien las condiciones.

Indicó que cerca de 80 navieras internacionales han solicitado el apoyo de las Naciones Unidas a fin de flexibilizar las medidas y que estos marinos Mercantes puedan desembarcar pues en todas las ciudades las autoridades se concentran en sus poblaciones y olvidan a los trabajadores del mar, quienes son olvidados a bordo de sus embarcaciones.

Argumentó que este cansancio que tienen es peligroso por el trabajo que desempeñan, ya que manejan cargas muy importantes y de riesgo, por lo que pudiera considerarse altamente peligroso.

