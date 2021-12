Se “amarran” al Palacio Municipal por presunto despido injustificado

Dos ex trabajadoras de la Dirección de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Xalapa se manifestaron "amarrándose" en una de las puertas de acceso al Palacio Municipal para denunciar que fueron despedidas injustificadamente.

Una de las quejosas, Margarita Juárez Huerta, pidió que el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero las atienda tras presuntamente ser despedidas por el director, Francisco Domínguez Canseco.

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

Local Denuncian extrabajadores del Ayuntamiento de Veracruz favoritismo y discriminación

“Fuimos despedidos el 29 de diciembre de 2020 por parte del director de Participación Ciudadana, nosotros ahí trabajábamos, fuimos seis promotores los que fueron despedidos por este señor, fuimos tres el 29 y tres el 30 de diciembre, es un año en el que no nos han resuelto nada”.

Recordó que ellas eran promotoras y su trabajo era en campo, entregando placas de jefes de manzana, conformando patronatos vecinales, de contraloría social cuando hay obra y entregando libros y el periódico del ayuntamiento.

“Cuando pregunté por qué me despedía, decía que no había recursos en el ayuntamiento, cuando al poco tiempo contrató a más personal, creo que no se vale, por eso pido que nos resuelvan el asunto, queremos trabajar o un finiquito, pero que nos apoye, que no nos dejen solos como nos han hecho todo este año”.

Expuso que han acudido con los ediles y que incluso el pasado 5 de febrero interpusieron una demanda en la Junta de Conciliación y Arbitraje, pero nadie les ha podido ayudar en su demanda.

"Como mujeres estamos solas y el señor Francisco Domínguez Canseco dice que a él no le preocupa y que mientras tenga el apoyo de Hipólito Rodríguez y la diputada Ivonne Cisneros a él no le pueden hacer nada, ya se van, ya están a un paso de salir, solo le pedimos al presidente municipal que no resuelva porque tenemos un año sin trabajo".

Refirió que en este tiempo han tenido que pedir dinero prestado “y nos han tenido que regalar comida, mientras ellos tienen sus grandes comidas y nosotros sufriendo, creo que no se vale porque tenemos derecho”.