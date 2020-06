Se apaga poco a poco la ciencia en el Inecol

Xalapa, Ver.- Aun cuando es posible que no se aplique el recorte del 75 % al presupuesto operativo del Instituto de Ecología (Inecol) anunciado, investigadores ya vienen enfrentando una situación crítica, pues han tenido que desconectar refrigeradores, reducir su tiempo de trabajo dentro del instituto, así como evitar conectar hasta sus teléfonos celulares por no contar con el recurso suficiente para cubrir el pago de energía eléctrica.

El investigador dedicado a la Ecología de Enfermedades, Diego Santiago Alarcón, dijo que los recortes que se han hecho al Instituto desde el sexenio pasado han provocado que haya muy poco dinero para las operaciones básicas como el pago de servicios, mantenimiento de equipo de laboratorio de refrigeración, en especial aquellos que tienen muestras biológicas de los diferentes proyectos, lo que ha hecho que tengan que desconectarlos y economizar los espacios.

Local Austeridad asfixia al Inecol: no podrán pagar la luz ni el mantenimiento a equipos

Lo que se está queriendo hacer es ahorrar dinero en cuanto al servicio de electricidad, de tal forma que todo lo que se pueda meter en un mismo refrigerador se meta y así se desconecta uno de los refrigeradores; así se está haciendo en diferentes partes del instituto, tratar de poner todas las muestras que sean posibles en un solo refrigerador para no estar usando varios

Aunque dijo desconocer cuántas investigaciones estarían en riesgo ante un nuevo recorte —en su caso— le anularía el presupuesto operativo federal que tiene para comprar reactivos de laboratorio y poder seguir procesando algunas muestras. “A mí me frenaría totalmente la funcionalidad de mi laboratorio en cuanto al procesamiento de muestras, pero seguramente para otros es un impacto mucho mayor porque no pueden salir a campo”.

Hay ciertas colecciones vivas, está el herbario que necesita aire acondicionado, entonces el impacto ya está, este 75% adicional era prácticamente dejar casi con cero capacidades de operación al Instituto de Ecología, de tal forma que los investigadores no regresaríamos a laborar hasta el año que entra

Este recorte de presupuesto se había anunciado hace un par de semanas, pero al parecer ya no se va a aplicar dado que logró echarse atrás por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto se los dio a conocer el titular del Instituto, Miguel Rubio Godoy, por correo electrónico, aunque no hay documento oficial aún que lo avale.

En teoría ya está solucionado, ya no habrá ese recorte, pero el problema no es tanto la solución de que ahorita logramos rescatar esto, sino que ya desde los últimos dos años del presidente Peña Nieto ya nos venían haciendo recortes, a tal grado que saliendo él ya nos habían recortado el presupuesto original un 25% aproximadamente

Aún más, en lo que va del sexenio actual les recortaron otro 30%, lo que ya les generaba problemas incluso para pagar la electricidad del instituto, por lo que se les pedía que se retiraran a las 18 horas. En el Inecol laboran cerca de 120 investigadores.

Local Recortan presupuesto operativo al INECOL en un 75%

Ya nadie podía estar en el instituto en la tarde, no se permitía conectar celulares ni cafeteras, bebederos de agua no estaban conectados y el impacto no sería ahorita por ese 75% que nos iban a aplicar; esto en teoría porque yo no he visto ninguna carta oficial enviada por Conacyt donde dicen que ya es oficial esto, ya lo comunicaron, ya le dieron promoción, ya está en redes sociales que se echó para atrás, pero si no hay papel oficial, uno no está seguro

Añadió que en 10 años que lleva en el Inecol es la primera vez que se enfrentan a una situación de ese grado, por lo que se esperaría que el gobierno federal rectifique, dado que es lo que se espera de un gobierno al que realmente le importa el desarrollo de un país.

Cualquier persona con capacidad de liderazgo va a reconocer que lo que le da el desarrollo a una nación es la educación, también la ciencia, la tecnología, la salud, todo lo que no está apoyando esta administración. La receta es la misma y hay algunos líderes que sí demuestran esa capacidad y compromiso hacia la nación y otros que no