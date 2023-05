¿Se aplica el bombardeo de nubes en Veracruz contra la sequía?

No hay datos de que en el estado de Veracruz se esté llevando a cabo el “bombardeo de nubes” como estrategia para atender el estiaje, incluso de acuerdo con el último corte del Monitor de Sequía del Servicio Meteorológico Nacional hay una disminución de los municipios con algún grado de sequía en el estado de Veracruz, dio a conocer la jefa de Hidrometeorología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) Jessica Luna Lagunes.

Se sabe que el “bombardeo de nubes” o “siembra de nubes”, es una técnica con la que se busca provocar lluvias mediante agentes químicos, principalmente yoduro de plata, que se descargan en distintas formaciones nubosas y que ha sido aplicada en otras partes del país como Nuevo León ante el problema de escasez de agua, aunque en Veracruz no hay indicios de ello hasta ahora.

¿Cuántos municipios de la entidad presentan sequía?

Luna Lagunes recordó que, con corte al 31 de marzo, se tenían 88 municipios con algún grado de sequía de los cuales 85 presentaban sequía moderada y tres, sequía severa; sin embargo, ahora, con corte al 30 de abril, se tienen 37 municipios.

“Esta disminución es debido a las lluvias que se presentaron con los últimos frentes fríos durante el mes de abril y eso favoreció precisamente esta disminución. Prácticamente de estos 37 municipios con sequía moderada, la mayoría se ubica en la zona norte, hemos tenido lluvias en la parte centro y parte sur que han mitigado con la sequía que se venía presentando en esta zona”.

Respecto a Xalapa, refirió que, con corte al 31 de marzo, presentaba sequía moderada, pero con el último corte ya no registra ninguna categoría de sequía. “De acuerdo con este reporte al 30 de abril, Xalapa ya no presenta esta sequía, recordar que la sequía que maneja o que contempla el Servicio Meteorológico Nacional no solamente es sequía en los cuerpos de agua, sino que es más general, que ve lo que son cuerpos de agua, precipitación, área vegetativa y con este análisis que se hizo, no presenta este grado se sequía”.

De los 37 municipios, la mayoría de ellos se encuentran en las cuencas del Pánuco hasta Tecolutla agregó el meteorólogo de la Secretaría de Protección Civil (SPC), José Llanos Arias.

Señaló que la segunda quincena de abril y primeros días de mayo ha estado lloviendo y ello ha permitido mejorar la situación de falta de agua de lluvia.

“Afortunadamente la segunda quincena del mes de abril y estos primeros días de mayo ha estado lloviendo en varios puntos de la entidad veracruzano, si bien es cierto no ha sido generalizado en todo el estado, principalmente en la zona norte y aquí en la zona centro es donde se ha tenido el mayor registro de lluvias en algunos momentos fuertes y hasta intensas”.

Refirió que la segunda quincena de abril fue lluviosa y eso provocó que la sequía en la entidad disminuyera porque se tenía un déficit importante en cuanto a municipios con algún grado de sequía.

“Afortunadamente la sequía disminuyó en el mes de abril y ahorita ha estado lloviendo, y tendremos que esperar al viernes para tener un panorama de cómo se comportó la lluvia esta primera quincena de mayo”.

¿Cuánto inicia y termina la temporada de lluvias y ciclones?

Este 15 de mayo dio inicio la temporada de lluvias y ciclones tropicales en la cuenca del pacífico y el 1 de junio en la cuenta del atlántico porque lo que las precipitaciones pluviales podrían estarse generalizando en gran parte del estado de Veracruz.

“Esto estaría permitiendo que la sequía posiblemente vaya disminuyendo, entonces la recomendación a la población es estar muy atentos a esta temporada que está iniciando de lluvias y ciclones tropicales sin dejar de lado el uso eficiente de agua, a pesar de que ya hemos tenido algunas lluvias, es importante que se siga haciendo uso racional”.

¿Qué es la “Estimulación de nubes”?

Luego de que se dio a conocer que un veracruzano originario de Tamiahua interpuso una demanda para “obligar” al Gobierno Federal a atender el norte de la entidad con afectaciones a través del “bombardeo de nubes” o “siembra de nubes”, Jessica Luna, dijo desconocer el caso y que esto se esté aplicando en la entidad.

“No sabía de este tema, desconozco quien esté viendo esto, pero he visto que ha salido en otros estados precisamente la siembra de nubes, pero sería una cuestión más especialista y ver qué tanto puede aportar esta siembra de nubes”. Y es que explicó que hay estudios de que en ocasiones se siembran nubes, pero no siempre estas precipitan.

“Solamente son nubes que cubren el cielo, pero no ocasionan precipitación, entonces ya son casos muy especiales y desconozco quién lleva esta parte de la siembra de nubes, al menos la Conagua no está viendo esta siembra de nubes”.