Se busca evitar las “Juanitas jarochas”: comunidad LGBTTTIQ

Al asegurar que no se va a permitir la presencia de “Juanitas jarochas”, la activista de la comunidad LGBTTTIQ, Jazz Bustamante, aseguró que el partido Morena en la entidad ha registrado fórmulas para las diputaciones plurinominales a personas homosexuales que se hacen pasar por no binarias.

En conferencia de prensa exhibió que una persona se ostenta como no binaria, pero públicamente ha dado a conocer que es homosexual, por lo que se está alterando la información para lograr una inclusión que en realidad no existe.

“Esta persona se hace pasar por no binaria para ocupar un lugar que le corresponde a una mujer o a una persona que realmente se reconoce como tal”, manifestó.

Lamentó la falta de inclusión hacia las personas de la comunidad que representa, así como la discriminación que existe para quienes sí se adscriben como no binarios.

Refirió que recurrieron al Organismo Público Local Electoral (OPLE) para solicitar que se preste atención a las candidaturas afirmativas, a fin de que en realidad sean personas que se identifiquen con algún género.

“Siendo el titular de la afirmativa no binaria un activista conocido en el estado y lo conocemos varias organizaciones y se ostenta como un hombre homosexual, la autoadscripción es algo con lo que no se puede estar jugando, no se puede cambiar de un género a otro por el simple hecho de obtener el poder”, dijo.

Manifestó que, además de este caso, se han detectado otros tres en la entidad y en los cuales se mantiene la identidad resguardada, cuando se trata de un acto que debería darse a conocer porque es un hecho de inclusión.

“No queremos que nos suceda como pasó en Oaxaca y Tlaxcala, donde se postularon candidatos que no correspondían al género y únicamente se actuó para llegar al poder, las identidades no pueden ser resguardadas, al contrario, si se trata de un acto de inclusión tienen que darse a conocer”, expresó.