Se consume carne de baja calidad; entra por Guatemala

ORIZABA, Ver.- La compra de ganado de baja calidad que entra desde Guatemala a México es un tema que no ha sido atendido, indicó el presidente de la Asociación Ganadera de Orizaba, Ángel Mendoza Zamora, quien explicó que fue antes de que llegara la pandemia que el tema fue puesto en la mesa a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, (Sedarpa); sin embargo, quedó en el olvido, provocando afectaciones para el gremio.

Se están comprando reses de mala calidad y estos bajos precios van equitativos a la baja calidad y posibles enfermedades que podrían traer los ejemplares guatemaltecos, provocando que los ganaderos de la región reflejen pérdidas en la compra y venta del ganado local, explicó Mendoza Zamora.

Efectivamente perjudica el tema de que viene mucho ganado de la zona de Guatemala, un ganado totalmente criollo y corriente, pues hay mucha falta de control de las autoridades federales porque pasa de otro país a México, después pasa a diferentes estados y llega a la Ciudad de México.

Principalmente a los productores de la Unión Ganadera de la zona centro, que se encuentran en Boca del Río, les afecta la cancelación de ferias como Ylang Ylang, pues con este año sería la segunda ocasión que se pierda la oportunidad de comercializar estos sementales y vacas; sin embargo, estas afectaciones no son tan graves como la entrada del ganado desde Guatemala, manifestó el productor ganadero.

NO SE APLICAN FILTROS

Existen distintos tipos de filtros para poder transportar y comprobar la calidad de los animales, en México hay sistemas de identificación indispensables para garantizar que la carne y leche que se consume en el país y la que se exporta provenga de animales que estén libres de enfermedades, no obstante y pese a todos estos requisitos, las bestias que son traídas de Guatemala no son detenidas por estos mecanismos, por lo que presuntamente podría existir algún tipo de corrupción en torno al tema, según lo explica el líder ganadero.

"Nos está perjudicando y no hay acciones ni soluciones; existen distintos filtros, está el arete de Siniiga, las guías fito zoosanitarias, las guías de tránsito, las guías remo, pero desafortunadamente la falta de seguridad y la falta de control nos afecta a los ganaderos establecidos que tenemos nuestra UPP (la Unidad de Productor Pecuario) y la USG (la Unidad de Servicios Ganaderos)”, aseveró, y dijo que no han tenido ningún apoyo aunque han tocado puertas tanto con Gobierno federal como estatal.

El productor espera que los candidatos a las próximas elecciones tengan acercamiento con el gremio ganadero: “siempre le he dicho a mis compañeros ganaderos: se para el consumo de carne de cualquier tipo y paramos el campo y paramos el país”.

Foto ilustrativa | Miguel Castillo/El Sol de Orizaba

Mendoza Zamora dijo que fue en 2020 cuando la Sedarpa escuchó sus propuestas; sin embargo, por motivo de la pandemia todo quedó en “stand by”: “El tema de la pandemia nos está perjudicando desafortunadamente todos los que somos engordadores o de pie de cría, nos está afectando esta situación porque es un ganado de menor calidad, obvio se paga a menor precio, desafortunadamente con la crisis que se está pasando la crisis económica, crisis de sanidad, falta de inocuidad, nos esta afectando que venga ganado de otro país”.

Actualmente en la Asociación Ganadera local se ha buscado reducir el tema de las enfermedades, como son la mastitis, se ha buscado tener mayor higiene, mayor calidad en la genética de sus propios ganados; explicó que están trabajando de la mano con la Asociación Ganadera de la zona centro, con la que se ha conseguido semen cárnico y lechero gratuito, “si tu vaca está en perfectas condiciones y reúne todas las características te regalamos el semen para inseminar tu ganado y que tengas mejores resultados”, dijo el presidente de la Asociación Ganadera de Orizaba.