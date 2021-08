Se desata polémica por el regreso a las aulas

Xalapa, Ver.- El presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Esteban Pablo Rodríguez Ortega, aseguró que gran parte de las madres y padres de familia están de acuerdo con el regreso a clases presenciales de sus hijos, aunque esta seguirá siendo una decisión de ellos.

Luego de que se anunciara que el retorno a las auras será considerado como actividad esencial, sin importar el color del semáforo de riesgo epidemiológico, afirmó que se suman a las disposiciones de la Federación para el regreso a clases dado que los docentes ya fueron vacunados, así como las personas de la tercera edad y se sigue avanzando con otros sectores.

“Y muchos de los padres llevan a sus hijos a las plazas comerciales, fiestas familiares, a reuniones, muchos jóvenes andan en antros, entonces por qué no regresar a clases, siempre y cuando el semáforo se dé en condiciones verdes, pero con los cuidados que se requieren”, dijo.

Señaló que en las escuelas se deberá cuidar que se use en todo momento el cubrebocas, que haya sana distancia y se tengan los cuidados necesarios para no complicar la situación de salud de la comunidad estudiantil.

Refirió que muchos padres, de acuerdo con sus encuestas, están esperando el regreso a clases además de que no será una medida obligatoria para quien no lo desee.

“Se dice que se regrese a clases, pero tampoco es obligado, los hijos son de nosotros y nosotros decidimos si mandamos o no a nuestros hijos a clases”, dijo.

Expuso que el regreso a las aulas es necesario e hizo un llamado al secretario de Educación, Zenyazen Escobar García para poder abordar el tema, lo que ya ha sucedido en otras entidades con la Asociación de Padres de Familia, pero no en Veracruz.

“Este secretario se siente autónomo, se siente una persona que todo lo sabe y él no puedo hablar en nombre de los padres de familia, él puede hablar en nombre del magisterio, si se lo permiten, pero en nombre de los padres de familia, tienen una representación en Veracruz que es su servidor y lo invitamos a una reunión, pero no quiso, lo que hizo él fue mandarnos con un empleado de él para que platicáramos, pero obviamente no lo hicimos”, abundó.

Dijo que ya solicitó una audiencia con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y que están en espera de una respuesta por lo que confían que se dé a la brevedad.

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

“Esperemos que antes del regreso a clases podamos hablar con el gobernador, ya no nos interesa tanto hablar con el secretario de Educación, que es una persona totalmente cerrada y prepotente”, abundó.

Particulares listos para abrir sus puertas

Xalapa, Ver.- El presidente de la Corporación de Escuelas Particulares del Estado de Veracruz Carlos Luna Escudero afirmó que, las instituciones particulares están listas para abrir sus puertas el próximo 30 de agosto puesto que han realizado inversiones importantes para darle mayor seguridad a las comunidades escolares; no obstante, expuso que la última voluntad la tienen los padres de familia.

Dijo esperar que para ese entonces el número de contagios diarios empiece a disminuir puesto que, aunque se sigan todos los protocolos sanitarios de regreso a clases, el hecho de “juntar alumnos”, implica riesgos para todos.

“Sin duda es una decisión fuerte que implica una política de estado, atrás de la decisión está la voluntad presidencial de que todas las comunidades escolares del país, desde el nivel primaria hasta la educación superior y posgrado regresen a la actividad presencial, por supuesto que implica riesgos, por supuesto que implica la decisión de muchos actores de la educación”, dijo.

Expuso que no es una determinación sólo de maestros, escuelas o instituciones de educación puesto que se tiene que escuchar a las madres y padres de familia.

“Apenas hace unos días teníamos unas encuestas interesantes donde el 75 por ciento de los padres de familia, sobre todo de educación básica, se resisten a mandar a sus hijos a la educación”.

Insistió en que las escuelas particulares que representa están listas para el regreso a las aulas ya que se han establecido protocolos de seguridad rigurosos.

“En la educación superior estamos listos, aunque hay menos problemas en el tema del aprendizaje porque la educación virtual sin duda llegó para quedarse, no hay ninguna duda al respecto, la educación de licenciaturas y posgrado, seguirá con un modelo híbrido hasta en tanto los alumnos que son mayores de edad, decidan regresar a las aulas, nosotros oficialmente abrimos el 30 de agosto y dependerá de esos factores, conforme se vayan incorporando paulatinamente los alumnos”.

Dijo que, si bien será imposible que el 100 por ciento de los alumnos regrese a las aulas, abrirán las puertas en horarios y grupos especiales, así como realizar cursos de actualización académica.

Piden que regreso sea escalonado o híbrido

Veracruz, Ver.- Escuelas particulares en el estado de Veracruz se alistan para regresar a las aulas el 30 de agosto en el nuevo ciclo escolar, luego de más de un año de mantener las clases a distancia por la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, debido a la situación de riesgo que se mantiene en gran parte del país, se busca que el regreso sea escalonado con un sistema “híbrido”, en el que alumnos puedan recibir clases en los salones y al mismo tiempo a distancia, indicó Arturo Matiello Canales, presidente de la Federación de Universidades e Instituciones Particulares en Educación Superior.

Foto: Archivo | Diario de Xalapa

El representante de la agrupación que aglutina a 32 instituciones de estados como Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Tabasco, Oaxaca, Quintana Roo indicó que en el caso de la Universidad de las Naciones, que es el plantel a su cargo, se impartirán clases presenciales a cada mitad de los grupos dos días a la semana, mientras que el viernes se destinarán para asesorías a distancia.

“Las recomendaciones trabajar con la mitad del grupo lunes y miércoles y con la otra mitad martes y jueves y el viernes trabajar en línea para resolver dudas, hay que disminuir al máximo el riesgo, pero las aulas, las escuelas no somos centros de contagio, eso ya lo ha determinado incluso el Centro de Naciones para la Infancia”, declaró.

Matiello Canales detalló que las escuelas esperan que el aforo en los primeros días del regreso a las aulas no sea mayor al 50 por ciento de la capacidad total de cada plantel, con la finalidad de reducir riesgos de contagio.

Pero al mismo tiempo, indicó que se toman todas las medidas sanitarias pertinentes para evitar brotes de contagios entre los alumnos, que va desde el uso obligatorio de cubrebocas, hasta gel antibacterial y sanitización de los espacios.

“Nosotros vamos a optar por un retorno ordenado, pero vamos a optar por un retorno en el cual tengamos a la mano gel antibacterial, tapetes sanitizantes, túneles sanitizantes, líquidos desinfectantes para las aulas y vamos a trabajar con aulas ventiladas, hay casos de algunas escuelas que tendrán la precaución de publicar que tienen filtros purificadores de aire”.

El representante de las escuelas particulares afirmó que la pandemia de Covid-19 ha causado un grave impacto al sistema educativo, ya que se frena el desarrollo de los estudiantes y las habilidades que se fortalecen en grupos y con la convivencia.

En ese sentido, dijo que es urgente un regreso a las aulas que sea seguro para todos los involucrados, pues afirmó que se ha demostrado que las escuelas no son centros de contagio siempre que se sigan las indicaciones.

“Es muy grave el daño que le estamos causando a los niños en materia emocional si no están trabajando, estudiando y compartiendo la vida con sus compañeros, entonces es mayor el impacto en el no regreso a clases que el positivo, si lo necesitamos porque si no va a ser un suicidio educativo nacional”.

Sobre la capacidad que cada escuela tiene para mantener un sistema de clases híbrido, indicó que se demostró que las escuelas particulares pueden solventar la cobertura de tecnología, sin embargo, en escuelas públicas si existe un grave rezago.

“Nosotros sí tenemos la tecnología, tenemos a los maestros capacitados y los alumnos están acostumbrados porque tienen la posibilidad de acceder a las tecnologías, en el caso desafortunadamente de la educación pública no todas las escuelas tienen la posibilidad de contar con la tecnología ni los alumnos”.

En el último año, se calcula que cerca del 80 por ciento de los alumnos de universidades privadas abandonaron sus estudios, por lo que el regreso a las aulas hará notar por primera vez el impacto de la deserción causada por la pandemia.

“A partir de la premisa de que en educación superior la caída en el estado de Veracruz ha sido en escuelas particulares del 80 por ciento, lo que esperamos es 50 por ciento en el retorno, esa es la expectativa que tenemos, el primero de septiembre servirá para darnos cuenta el impacto que tuvo la pandemia en la educación”, concluyó.

