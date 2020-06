Se desborda el río Limones; 7 mil familias incomunicadas

SOLEDAD DE DOBLADO, Ver.- Al menos 7 mil familias de 16 localidades en el municipio de Soledad de Doblado quedaron incomunicadas con el desbordamiento del río Limones.

De acuerdo con el director de Protección Civil de ese municipio, Luis Mariano López las lluvias de los últimos días provocaron el crecimiento y desbordamiento de este caudal que nace en la zona de Comapa y llega hasta las congregaciones de Mata Cazuela y Huihixtla.

Detalló que el río aumento hasta tres metros su nivel por lo que los pobladores de al menos 16 localidades no podrán desplazarse hacía la cabecera municipal, sino que tendrán que esperar hasta que se desfogue el agua.

El río no es de gran caudal pero con las lluvias llega a causar problemas con el cruce, porque en si afectaciones directas a las familias no, solo que se quedan incomunicadas no pueden atravesar en carro ni en moto, unos tendrán que dar la vuelta hasta la congregación de El Buzón para venir a atender sus compromisos a la cabecera o esperar a que baje el nivel pero si llegamos a tener más lluvias seguirán incomunicados

Detalló que entre algunas de las localidades incomunicadas se encuentran, además de Mata Cazuela y Huihuixtla, La Puerta de Matanona, La Oriental, Paso Don Roque, El Pénjamo que están en los límites con Paso de Ovejas.

Entrevistado telefónicamente, Luis Mariano recordó que después de las afectaciones por Karl se destinaron recursos del Fondo Nacional de Desastre para la construcción de un puente en la zona de Mata Cazuela para evitar que las familias quedaran incomunicadas por las lluvias, sin embargo, nunca se supo que paso con el dinero y la obra no se ejecutó.

Se supone que fluyeron los recursos del Fonden para construir el puente, pero nunca supimos donde quedo el dinero ya pasaron 10 años y solo quedo una base, es muy importante como vía de comunicación para la zona de Paso de Ovejas y parte de Manlio Fabio