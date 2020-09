Se deslinda magistrada del TSJE de controversia constitucional

Xalapa, Ver.- La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) Sofía Martínez Huerta rechazó haber formado parte de un acuerdo para promover una controversia constitucional contra el retiro forzoso de los magistrados por edad.

Ese es un tema de un grupo con el que no tengo nada que ver y no le consta a nadie porque no hubo tal pleno añadió.

En entrevista en la guardia de honor en la que acompañó al gobernador Cuitláhuac García Jiménez ante el monumento de Miguel Hidalgo y Costilla volvió a hablar de la reinstalación del magistrado Marco Antonio Lezama Moo ordenada por un juez federal y aseguró que no está dentro de su competencia puesto que es un tema que le compete exclusivamente al Congreso Local.

"Es un tema del Congreso del estado y no tengo nada que ver con esa situación. Habría que leer bien la ley, habría que documentarse para que ustedes puedan efectuar las preguntas correspondientes y si yo tengo algo que tenga que cumplir lo voy a cumplir y no tengo nada que opinar", abundó.

Asimismo reiteró que el próximo jueves reiniciarán actividades presenciales en todas sus oficinas y que contarán con las medidas necesarias puesto que la contingencia sanitaria continúa.

Admitió que existe cierto rezago en el trabajo por el cierre de juzgados durante casi seis meses, como sucede en otras las áreas por la pandemia generada por el Covid-19.

"Es obvio que con esta pandemia todas las instituciones tenemos un cierto rezago pero el Poder Judicial nunca ha dejado de trabajar y ya se reanudan las labores el próximo jueves por lo tanto vamos a estar a la espera de todos los resultados".