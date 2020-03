Se destapan casos de acoso sexual en escuelas veracruzanas

Xalapa, Ver.- Estudiantes del Colegio Preparatorio de Xalapa también hicieron públicos presuntos casos de acoso por parte de los profesores dentro del plantel. En el patio central estudiantes del turno vespertino empezaron a levantar la voz y exponer algunos de los casos que han vivido.

También plasmaron en cartulinas y pancartas algunas consignas pidiendo detener los actos de acoso y violencia en su contra.

Somos hoy las que buscamos tranquilidad dentro de esta institución a la cual hacen llamar nuestro segundo hogar y hoy los invito a ustedes a reflexionar sus actos y no esperar a que alguna de nosotras desaparezca para que empiecen a sentir empatía

“Si no tiene pruebas no te expreses”, “un discurso no nos va a callar”, “no quiero tus halagos, no quiero tus miradas, lo que pedimos es ser respetadas”, decían algunas pancartas.

El director del turno vespertino Francisco Javier aseveró que no ha recibido denuncias por escrito de las estudiantes y que conoció de éstas recientemente por estos hechos.





Yo no puedo resolver, soy administrador y lo único que hago es levantar un acta de hechos con las versiones de los dos y remitirlo a la autoridad superior para que ellos se encarguen de las acciones que correspondan

Francisco Javier director del turno vespertino

Aunque refirió que hay exalumnas que se han pronunciado en el mismo sentido, sostuvo que en su gestión no ha habido ninguna denuncia formal. Reconoció que en los tendederos donde las jóvenes han hecho sus denuncias hay alrededor de seis profesores señalados. Sostuvo que aunque a él lo acusan de “proteger” a los maestros, sólo ha seguido los protocolos, puesto que no hay denuncias formales.

Estudiantes del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (Cetmar) número 7 de la ciudad de Veracruz, elaboraron un mural en el que denunciaron con cartulinas supuestos casos de acoso cometidos en su contra al interior de la institución educativa.

Se trató de las alumnas del turno vespertino, quienes acusan ser víctimas de supuesto casos de acoso por parte de maestros e incluso de un vigilante.

El mural fue colocado sobre una barda que se encuentra frente a la entrada del plantel, el cual también llamó la atención de los transeúntes.

En los mensajes las estudiantes señalaron a dos maestros como probables responsables de acoso, incluso con tocamientos en la espalda baja cuando les revisan un trabajo y por el paso del "pack" a través de las redes sociales.

"No violas: pero pasas el pack; te quedas callado ante comentarios machistas; morboseas y calificas el cuerpo de una mujer; te refieres a las mujeres como 'zorras', 'perras', son algunos de los textos que se pueden leer.

Además de denunciar que los directivos del Cetmar 07, tanto del turno matutino como vespertino, protegen a los supuestos acosadores, ya que les importa más el prestigio del plantel que el que las menores de edad sean víctimas de ese tipo de conductas por parte de los maestros.

En el mural, las estudiantes se quejaron también de sus propios compañeros por faltarles el respeto y del vigilante de la escuela al preguntarle a una si era virgen.

Se buscó la versión del director del Cetmar 7 turno vespertino, sin embargo, personal del plantel informó que no se encontraba, después de unos 20 minutos de espera a la entrada del plantel.

Cabe mencionar que no se trató de la primera manifestación que encabezan las alumnas del Cetmar 07, ya que lo hicieron a nivel interno la semana pasada colocando postis en los sanitarios en contra del acoso.

TENDEDERO CONTRA ACOSO

Con un "tendedero del acoso" alumnas de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana (UV), campus Minatitlán, hicieron visible el acoso que han sufrido por parte de docentes, compañeros y personal de la institución.

Los mensajes fueron colocados de forma anónima para evitar que existieran represalias en contra de las mujeres que decidieron levantar la voz y dar a conocer, a través de mensajes escritos en hojas blancas y de colores, la manera en que han sido víctimas de acoso.

"Cierto Dr. acosa y toca a sus alumnas en sus congresos”, “No Dr. no se me vería mejor la pijama quirúrgica ajustada. Dr Ignacio Dr del IMSS” y “Quiero venir a la escuela sin sentirme acosada por los pendejos de los albañiles”, fueron algunos de los mensajes exhibidos en el tendedero.

También hubo mensajes dirigidos, con el fin de que quienes conocen a los hombres señalados supieran los actos que realizan. Entres dichos mensajes se encontraban: "A Eduardo le gusta aprovecharse de las compañeras que están bajo los efectos del alcohol", "En clase de cierto Undodoncista si no eres bonita y de buen cuerpo, no te explica ni te enseña" y "El doctor Ch..., Facultad de Medicina, piensa que es normal agarrar de la cintura a las estudiantes cada que puede".

Asimismo, se publicaron mensajes como: "Héctor me tocó mientras yo estaba ebria", "El Dr. Gustavo acosa a las alumnas en congresos y redes sociales" y "El Dr. M... dijo en una clase que el crimen perfecto es la violación porque aunque te metan a la cárcel, ya lo disfrutaste".

Dichos mensajes se unieron a las movilizaciones de las alumnas que han levantado la voz al interior de la UV, en exigencia de justicia y que se detengan las acciones de acoso en su contra. (Con información de Danytza Flores e Itzel Molina).