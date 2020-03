Se disparan las consultas por temor al coronavirus

Xalapa, Ver.- Existe temor entre la población xalapeña por contraer el coronavirus luego de que se dieran a conocer los dos primeros casos en el país por parte de autoridades sanitarias, por lo que las consultas médicas también se han incrementado.

La doctora Martha Elvia Espinoza Díaz dijo que ha atendido a varias personas con resfriados que expresan su temor por esa enfermedad y que a todas les ha pedido calma y mantener las medidas de prevención.

Son resfriados comunes, aún no tenemos nada (de coronavirus), la gente actualmente tiene un poquito de miedo pero aun no está bien establecido. Sólo están los contactos en otros estados, mientras tengamos medidas de prevención está controlado

Sostuvo que es importante que la población se esté lavando las manos constantemente y use cobrebocas si tiene demasiada tos y gripa. Y es que refirió que actualmente sigue habiendo un número importante de pacientes con influenza y resfriados comunes.

Por ello recomendó también mantenerse hidratado, tomando mucha agua y vitamina C así como no permanecer en lugares muy concurridos si se está enfermo. Se sumó a la recomendación de no saludar de mano ni de beso para evitar contagios de todas las enfermedades virales que están en este momento.

Todavía no hay casos, ahorita son medidas higiénico dietéticas, nada más en este momento. Ayer di como 12 consultas y le decía a la gente que estemos tranquilos, lavado de manos en sus casas y nada más para que estén bien

Explicó que las pruebas para detectar un posible caso de coronavirus se realizan en laboratorios especializados como para el resto enfermedades virales como la influenza.

Yo veo nervios y miedito por alguna situación pero mientras estemos en alerta sanitaria no pasa nada. La gente se tiene que calmar y el lavado de manos y el cubre bocas sí es necesario si tiene muchísima tos, no puede andar tosiendo a los cuatro vientos