Se investigará si comerciante baleado o su agresor están relacionados con cobro de piso: Gobernador

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, aseveró que se investigará si el comerciante Fidel “N”, quien falleció tras ser atacado a balazos el pasado martes cerca del puente Xallitic en Xalapa, o su agresor tenían relación con actos relacionados con el cobro de piso.

En conferencia de prensa, señaló que se detuvo al presunto responsable, lo que significa que no habrá impunidad sin importar el caso del que se trate.

Local Oprime crimen a tianguistas de Xalapa, con extorsiones

“Se detuvo al presunto responsable se va a averiguar porque pudiera tener relación con los comerciantes que se han instalado en algunos lugares, con eso queda claro que no habrá impunidad”, dijo.

Al ser cuestionado si el caso pudiera estar relacionado con el posible cobro de piso, el mandatario estatal afirmó que no se tiene el dato preciso, pero “se averiguará si él o la persona que lo hizo (la agresión) tiene relación alguna con los comercios que se han asentado en la zona”.

Asimismo, argumentó que por secrecía no puede dar mayores datos de las averiguaciones, “los detalles del proceso judicial no me los comparten porque forman parte de las averiguaciones que pueden resultar en algún acto indebido en el proceso de investigación, tenemos secrecía obligada”.

Este miércoles el comerciante Fidel "N" murió en un hospital de esta capital a causa de las graves heridas que sufrió tras ser atacado a tiros en la calle Doctor Lucio, cerca del puente Xallitic y del mercado Jáuregui. Era hijo del dirigente de ambulantes Fidel Guerra, que fue asesinado el 27 de febrero de 2015 en Chiconquiaco.

Sobre el caso de Rafael, un hombre que perdió la vida en los bajos de Palacio de Gobierno el martes pasado, el titular del Ejecutivo aseguró que, desafortunadamente, se trataba de una persona que estaba en situación de calle porque, presuntamente, fue abandonado por su familia.

“Es una situación lamentable, triste, dolorosa porque es abandonado por la familia, la familia no tenía ningún interés por ayudarlo, por estar al pendiente de él, como este hay muchos casos”, expresó.

Al respecto, indicó que en varias ciudades del estado existen albergues o espacios a los cuales las familias pueden llevar a las personas con las que ya no quieran convivir.

“En algunos casos las abandonan porque tienen algún problema con las drogas o la enfermedad del alcoholismo, pero es injusto, es lamentable que los abandones en las calles, para eso hay espacios en los que se les puede ayudar, que ahí los lleven para que las autoridades se hagan cargo”, manifestó.