“Se les cayó el teatro de la comisión patito”, señala Gobernador en torno a la Comisión Especial

“Se les cayó el teatro de la comisión patito”, fue la frase que utilizó el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, en torno a la desaparición de la Comisión Especial que determinaría la existencia de abusos de autoridad y violaciones al estado de derecho en Veracruz.

“Se les cayó el teatro de la comisión patito montado por un grupúsculo del senado al quedar claro que violaban los artículos 39 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y el artículo 119 de la Cámara de Senadores. No contestaré provocaciones porque no hago leña del árbol caído”, dijo.

En conferencia de prensa, leyó un mensaje en el que reconoció la congruencia con la que actuó la mayoría de senadores y senadoras, específicamente del grupo parlamentario de Morena.

“Lo que sí aplaudo y reconozco, es la congruencia de la mayoría de senadoras y senadores de morena que dejaron muy clara su postura de respetar la legalidad para que esa aberrante Comisión no siguiera siendo utilizada para el golpeteo político sin fundamento”, expuso.

Afirmó que continuará defendiendo a la población veracruzana de los delincuentes, tanto de los cárteles como de los de cuello blanco.

“En Veracruz seguiremos defendiendo a la sociedad de los delincuentes de los cárteles y de cuello blanco. hemos obtenido resultados palpables al disminuir contundentemente los delitos de alto impacto: el homicidio doloso, el feminicidio y el secuestro. Si otros vienen a defender delincuentes allá ellos, que la sociedad se los demande. nosotros seguiremos de lado de la gente lastimada por la delincuencia”, manifestó.

Asimismo, evitó en el tema de la detención del exsecretario técnico de la Jucopo del Senado de la República, José Manuel “N”, al afirmar que en caso de hacerlo le abrirán otra comisión “patito” para investigarlo.

Fue cuestionado sobre el borrador que le hizo llegar el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Gil Rullán, sobre la iniciativa para la derogación del delito de ultrajes a la autoridad, así como del amparo que le fue otorgado al exsecretario técnico de la Jucopo contra su detención.

Al respecto, el mandatario estatal indicó que el amparo debe resolverse en instancias judiciales, “eso queda en las instancias judiciales porque esas determinaciones son públicas y se puede ir observando”.

“No quisiera ahondar más porque me van a abrir otra Comisión patito en el Senado y pues no, es un poquito desgastante, bueno hasta eso no, no es cierto, pero para qué ahondar en esos temas cuando tenemos tanto trabajo por hacer, al menos yo estoy comprometido con la población veracruzana y tengo que atender otros temas que son prioridad como la reactivación económica, salud, seguridad y justicia para el pueblo”, dijo.

Sobre el documento de Movimiento Ciudadano, respondió que cuenta con sus propios asesores, quienes se están haciendo cargo del tema.

“Tengo mis propios concejeros legales, aquí hay una consejería de un equipo muy bueno, además reúno siempre a un equipo de asesores, incluido el representante legal del gobierno, también tengo asesoría de derechos humanos”, expuso.

Refirió que es este grupo de asesores dará respuesta y atenderá lo establecido en la recomendación 146/2021 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), derivado de la detención de seis jóvenes es en la ciudad de Xalapa señalados por el presunto delito de ultrajes a la autoridad.

“A ellos les he instruido que se atienda la petición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y lo que me han dicho es que va turnándose bastantes bien, sin problema, tal y como lo había dicho que se atendería la recomendación”, expresó.

Local Tras anuncio de análisis de la Comisión Especial, Monreal responde a sus homólogos y realiza un llamado a la unidad





Ayer, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, confirmó la desaparición de la Comisión Especial; sin embargo, dijo que continuará con la defensa de las víctimas de abuso de autoridad en la entidad.

Al hacer uso de sus redes sociales señaló que se dio por concluido el trabajo de la Comisión Especial, la cual había sido creada en diciembre de 2021 tras la detención de Juan Manuel “N” integrante de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República.

El pasado miércoles el senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro, renunció a presidir la Comisión Especial, aunque manifestó que en la entidad se han acreditado al menos 84 casos en los que presuntamente existen evidencias de que autoridades encargadas de impartición y procuración de justicia violaron los derechos humanos.