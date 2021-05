Se les marchita el negocio; ve por qué

Córdoba, Ver.- Locatarios del mercado de flores ubicado a un costado del Mercado la Isla invitan a la ciudadanía a comprar arreglos o ramos de flores para este 10 de Mayo pues sus ventas así como las flores se marchitan, así lo manifestó Teresa García.

Dijo que las ventas en estos días están bajas y que con el festejo del Día de las Madres prevén su producto llegue a ser comprado, pues expresó, sin tener un cálculo exacto, está perdiendo dinero cuando las flores se marchitan, “tengo que tirar las hojas que se secan pues no se pueden vender así, no compro mucho porque se no se vende todo” .

Las temporadas altas de los floristas en cuanto a compra empieza el 14 de febrero, luego el 10 de mayo y hay hasta el 12 de diciembre.

Es el día de las madres cuando el precio del producto llega a elevar su precio incluso más de 20 pesos, "el año pasado hubo poca venta pues se estaba empezando la pandemia de Covid-19 y no se realizaron comidas o festejos”.

Teresa García afirmó que desde que llegaron al lugar las autoridades municipales no se han acercado a ellos para brindar la ayuda y que inclusive ha solicitado a la actual administración municipal el chapeo del terreno que se ubica en la parte trasera del mercado de flores sin obtener una respuesta.

Actualmente el rollo de rosas lo están dando en 100 pesos, un girasol en 25 pesos y la flor nube desde los 10 pesos y los arreglos varían de precio dependiendo del tamaño.