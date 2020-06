Se manifiestan a las afueras de la CFE por la falta de energía desde hace cinco días

Boca del Río, Ver.-En protesta por la falta de energía eléctrica desde hace cinco días, habitantes de la colonia 1 de Mayo sur realizaron una manifestación a las afueras de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad ubicadas en la avenida Salvador Díaz Mirón

De acuerdo al grupo de inconformes, desde que inicio la alerta sanitaria que obligó a los ciudadanos a encerrarse en casa, han padecido por la constante ausencia del servicio.

Según piensan que el transformador que se colocó en la zona para distribuir el servicio a toda la colonia es insuficiente y se descompone constantemente causando serías afectaciones.

“Ya tenemos cinco días sin luz y reportamos el daño a la comisión, pero no hay solución, porque según ellos componen algo y en la noche que todos estamos descansando se vuelve a tronar y nos quedamos sin el servicio, pasar una noche sin luz es insoportable, no descansamos, hay moscos, los niños lloran, hemos preguntando y nos comentan que el transformados no tiene la capacidad que se requiere uno de 25 kva”, señaló uno de los afectados.

Las constantes fallas han provocado que tanto aparatos electrodomésticos como la comida se descompongan por el insoportable calor.

Los problemas de energía eléctrica afectan a más de 20 familias que habitan en las calles de Altamirano y Guillermo Prieto por lo que este lunes se congregaron a las afueras de la comisión para exigir una solución pues aseguran que pese a estos problemas, el recibo de la luz sigue llegando puntual y con algunos incrementos.

“Es lo que hemos notado que el recibo llega sin problemas y hasta más caro en algunos casos, es lo que consideramos injusto porque pagamos por un pésimo servicio”, señaló otro de los inconformes.