Alumnos del ITBOCA piden la destitución del director, ¿por qué motivo?

Boca del Río, Ver.- Estudiantes del Instituto Tecnológico de Boca Del Río se manifestaron para exigir la destitución del director del plantel, Jaime Cañas, a quien acusa de incurrir en supuestos actos de corrupción.

Enrique Román Morales, alumno del plantel, acusa que las titulaciones están atrasadas desde hace tres meses y que permite la venta de liberaciones de inglés.

Dice que alrededor de quince alumnos se están viendo afectados porque el proceso de titulación está detenido.

Te puede interesar: Por una cafeticultura nacional justa: Cafetaleros se manifiestan en Plaza Lerdo

Local Docentes toman instalaciones de la Dirección de Bachillerato, todos los detalles

“Las problemáticas se deben a que habido muchas causas de corrupción adentro del plantel, los cuales inician desde las liberaciones de inglés que ahorita no se pueden hacer porque el centro de idiomas no está autorizado por el Tecnológico Nacional de México para poder llevar a cabo dichos procesos, la firma no está registrada como tal”.

De la misma manera acusa que la Dirección está interviniendo en la renovación de la Mesa Estudiantil para que Josué Luna Elvira extienda sus ocho años que ya lleva a cargo del comité.

“Otro es la renovación de la mesa estudiantil pero no cumple con las condiciones para poder llevarse a cabo, la cual debe cumplir con el 100 por ciento de los alumnos, el director está apoyando”.

Del mismo modo asegura que tampoco han visto reflejado los recursos económicos en las aulas y en el plantel, sobre todo para la comodidad de los alumnos.

Además lo acusan de haber talado árboles al interior del plantel sin tener los permisos correspondientes | Foto: Danytza Flores | Diario de Xalapa

Además lo acusa de haber talado árboles al interior del plantel sin tener los permisos correspondientes.

“Ya hay una denuncia en la Procuraduría de Medio Ambiente ya que aquí dentro del plantel talo unos árboles, los cuales no tenía permiso y por autoritario los taló”, afirma.

Es por ello que ante dichas inconformidades, los estudiantes se colocaron afuera de la institución para mostrar sus pancartas y pedir que les resuelvan los problemas internos.