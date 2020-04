Se manifiestan atletas paralímpicos y entrenadores por falta de pagos de sus becas

Veracruz, Ver.- Para exigir que el Instituto Veracruzano del Deporte les pague sus becas, atletas paralímpicos y entrenadores realizaron una manifestación la mañana de este viernes en el centro histórico de Veracruz.

El entrenador Rubén Arrieta Ortíz, acusó que al interior del IVD decidieron disminuir el pago de las becas y en algunos casos dejar de sus pagar a deportistas.

“Ahorita bajaron las becas y no es posible porque Sefiplan te autoriza un presupuesto, nosotros cobramos en febrero y ahorita nos los bajan. En mi caso fue disminución y no fueron ni mil, ni dos mil pesos, a mi me disminuyeron 10 mil pesos”.

Señaló que los atletas necesitan sus becas sobre todo para pasar la cuarentena que también afectó al deporte.

Los montos varían ya que depende del resultado de cada disciplina, pero prácticamente la mayoría de los deportistas y entrenadores se vieron afectados con algún recorte sustancial y otros al dejarles de pagar.

Los inconformes acompañados de algunos de sus entrenadores se plantaron en la esquina de Mario Molina e Independencia en el centro histórico de Veracruz en espera de que alguna autoridad los atendiera y explicaran el porqué del incumplimiento en el pago de sus becas.